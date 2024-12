Kattintás-, és likevadászok lepték el a székesfehérvári polgármester közösségi oldalát + videó

,,Évente 3-4 ilyen alkalommal adunk lehetőséget a fehérváriaknak, hogy városi ügyekben, közösséget érintő kérdéseket megfogalmazzon, problémákat, kritikákat felvessenek, eddig ezzel nem is volt semmi probléma, eddig azt láttuk, hogy nagyon szeretik ezt az emberek. Akár több száz kérdés is érkezett 1-1 ilyen Facebookon tartott közmeghallgatás során, és pár héttel ezelőtt tartottuk meg az idei őszi közmeghallgatásunkat, majd pár nappal ezelőtt az egyik kollégám kapott egy üzenetet a Facebooktól, melyben a META azt jelezte, hogy kattintásvadásznak, és likevadásznak tekinti ezt a posztot, és vagy levesszük ezt a posztot, vagy a jövőben nem ajánlja megtekintésre, követésre az én polgármesteri oldalamat."

Your browser does not support the video tag.