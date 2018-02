Kathy-Horváth: Mélyebb szegénységbe taszítják a cigányságot a migránsok

Nyilvánvaló: nekünk, romáknak nincs más út, csak a Fidesz. Más út nincs, nyilván ezt tudja mindenki, a Fideszt kell támogatni – így kezdődött Nyírmadán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által összehívott fórum. Ismertebb előadók fejtették ki álláspontjukat a kabinet cigány- és egyéb politikájáról, nyíltan a kormánypártok támogatására buzdítva a megjelenteket.

Április 8-án, amikor elmegyünk szavazni, mindenki gondolja át, hogy mi történt ez alatt a nyolc év alatt. És ha változott kicsit, akkor kérem, hogy szavazzon a Fideszre, mert mindenféleképpen ezzel lehet folytatni azokat a dolgokat, hogy nem jön vissza az IMF – mondta Kövesi Csaba, az Áldott Kereszt Egyesület nagykövete.

Kathy-Horváth Lajos zenész állampolgári kötelességnek nevezte a szavazást, mert szerinte az ellenzék győzelme esetén a cigányság kárára telepítenének be migránsokat, a támogatásokat ugyanis tőlük vennék el.

Képzeljétek el, ha ide százezrével betelepítenek a cigányokat, a bevándorlókat a cigányok ellenében. Kilencmillió forintot akarnak adni vagy személyenként, vagy családonként, lakást, munkát… Amennyi van most a szegény cigány társadalomnak, még az öt százaléka sem lenne, még most is borzalmas helyzetben élnek – jelentette ki Kathy-Horváth Lajos,

Az előadók után a Fidesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelöltjeiből hárman mutatkoztak be a jelenlévőknek. A kampánybeszédek elhangzása után kérdések következtek volna, ám leginkább egyetértő nyilatkozatok hangoztak el, egy kivétellel.

Amit a Fidesz csinál a cigánysággal, az nem más, mint mesterségesen butaságban és nyomorban tartani minket. Nem egy tál lencséért veszik meg a cigányságot, hanem egy tál pörköltért, mert nem lát előbbre a hónap elején. Nekem ennyi a véleményem, a mi szavazatainkra ne számítsanak, én arra kérek mindenkit, hogy menjen el szavazni – hangoztatta Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata elnöke, Fehérné Horváth Katalin.

A fórum után hiába kérdeztük a Fidesz országgyűlési képviselőjét, Kovács Sándort arról, hogy a képviselő- és frakciótársa, Farkas Flórián ügyeiben indult nyomozások nem ártanak-e a kormánypártnak.

Én nem ismerem Farkas Flóriánt, a Parlamentben szoktam látni, de úgy gondolom, hogy az itteni emberek véleménye egyértelművé tette a többség véleményét. A roma társadalom is legalább olyan színes, mint a magyar társadalom, és mindenkinek megvan a maga véleménye – fogalmazott Kovács Sándor.

A fórum után a résztvevőket töltött káposztával vendégelték meg.