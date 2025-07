Katasztrófavédelem: a vihar miatt több mint ötszázszor kellett beavatkozni a Dunántúlon hétfőn

Megosztás itt:

Mint írták, eddig a legtöbb alkalommal Veszprém, Fejér, Somogy, Komárom és Baranya vármegyében kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, jellemzően kerítésekre, épületekre dőlt fákat távolítanak el.

Alsóőrsön két személygépkocsira szakadt egy nagy méretű fa, amely egy villanyvezetéket is leszakított. Szintén Alsóőrsön, a strandon és környékén több fa kidőlt, Csopakon pedig egy fa és három villanyoszlop dőlt ki, egy fa itt is személygépkocsira borult. Balatonalmádiban egy tábor területén dőlt ki öt fa, az ott tartózkodókat biztonságba helyezték. Balatonkenesén is parkoló autóra szakadtak faágak. Kaposváron egy lakóház udvarán lévő üvegházra dőlt egy nagy méretű diófa. Az M7-es autópálya Fejér vármegyei szakaszán, Polgárdi közelében lehasadt faágak akadályozzák a forgalmat. Pécsett parkoló autókra hasadtak nagy méretű faágak, Villánykövesdnél pedig a vasúti pályaszakaszt zárták el a kidőlt fák - sorolták.

A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán - emelték ki.

Forrás: MTI

Fotó: magyar-sajto.com