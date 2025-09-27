Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 27. Szombat Adalbert napja
Jelenleg a TV-ben:

Tanösvény

Következik:

Trump 08:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

2025. szeptember 27., szombat 06:15 | Világgazdaság

Soha nem látott mértékű feszültség a magyar–ukrán határon! Zelenszkij ukrán elnök azonnali katonai reakciót rendelt el a főparancsnoknál az állítólagos magyar felderítő drónok miatt. Budapest tagadja, Kijev háborús lépést fontolgat?

  • Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

Zelenszkij elnök parancsa: katonai reagálás a drónokra

 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy rendkívül súlyos és precedens nélküli helyzet miatt utasította az ukrán hadsereget. A parancs közvetlenül az ukrán főparancsnok álláspontján alapul, mely szerint állítólagos magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét a határtérségben.

Az elnök határozottan fogalmazott: a katonaságnak ki kell vizsgálnia a drónok tevékenységét, és az ország védelme érdekében megfelelően reagálniuk kell. Az előzetes értékelések szerint a behatoló eszközök a határ menti térség ipari potenciálját mérték fel, ami egyértelműen felderítő szándékra utal. Ez a lépés jelentős eszkaláció lehet a már eddig is feszült magyar–ukrán kapcsolatokban.

 Budapest válasza: cáfolat és politikai szócsata

 A hírre azonnal reagált a magyar fél. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendkívül éles hangnemben kommentálta a helyzetet, azt állítva, hogy Zelenszkij elnök „kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát”. A politikai súlyt az adja, hogy Szijjártó nemrégiben élesen bírálta Ukrajnát, mondván, Kijev évek óta magyarellenes politikát folytat.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) hivatalos közleményben cáfolta az ukrán elnök állításait. Kijelentették, hogy nem igaz az a vád, miszerint magyar katonai drón járt volna ukrán területen. A HM hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban állnak az ukrán féllel, ám nem kaptak semmiféle előzetes tájékoztatást ilyen incidensről.

NATO gyakorlat és megerősített légvédelem

 A magyar honvédelmi tárca közölte, hogy a vádak ellenére a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét.

Hozzáteszik, hogy a magyar–ukrán határtérségben éppen zajlik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül, amelyről a szövetségesek folyamatosan kapnak tájékoztatást. Ez a tény tovább bonyolítja a helyzetet, hiszen a térségben zajló katonai aktivitás növeli a félreértések és a nem kívánt incidensek kockázatát. Zelenszkij parancsa, a magyar HM cáfolata és a folyamatban lévő NATO gyakorlat együttesen olyan feszültséget generál, amely a két szomszédos ország közötti viszony mélypontját jelzi.

Zelenszkij ezúttal azzal vádolta meg Magyarországot, hogy a felderítő drónjai megsértették Ukrajna légterét – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki összeszedte, hogy mi állhat a dolog mögött.

„5 pontban a lényeg és a lehetséges ok:

- Magyarország gyorsan reagált: Zelenszkij vádaskodására hamar reagált Szijjártó Péter külügyminiszter: »Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát.«

2. Érdekes egybeesés: Zelenszkij a napokban rá akarta beszélni az amerikai elnököt, hogy helyezzen nyomást Magyarországra az orosz energia betiltása érdekében, Trump azonnal egyeztetett Orbán Viktorral, így ez lekerült a napirendről, a magyar kormányfő sikerrel járt.

3. Zelenszkij nem ezt várta Trumptól: Az ukrán elnök érthetően csalódott, hiszen azt remélte, éket tud verni Donald Trump és Orbán Viktor közé, ez azonban nem sikerült neki, az amerikai elnök barátjának is nevezte a magyar kormányfőt.

4. Zelenszkij tovább próbálkozik: A jelek szerint Zelenszkij nem nyugodott bele a kudarcba, emiatt magyar katonai vezetőket tiltott ki, és azzal vádolja Magyarországot, hogy felderítő drónokat küldött Ukrajnába. Ezzel azt akarhatja elérni, hogy az amerikaiak dühösek legyenek hazánkra.

5. Orbán Viktor nem hagyja magát: Zelenszkij hiába próbálkozik ilyen manipulációkkal, a jelek szerint Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata kifejezetten szoros, így nem fog sikerrel járni” – magyarázta Deák Dániel.

Forrás: VilággazdaságMagyar Nemzet

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

További híreink

Új KRESZ-szabály jöhet, aminek sokan nem fognak örülni

Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!"

3 csillagjegynek nagy fordulatot hoz az ősz, ez meg van írva

Halálosan megfenyegették a Nicolas Sarkozyt elítélő bírónőt

Metzker Viki szexszimbólumként hódít az Instagramon

Nagy nevek maradtak ki a magyar világbajnoki keretből, Böde-Bíró Blankáék még hiányozni fognak

Kártérítés akart, de mehet a rácsok mögé a budapesti szélsőbalos embervadászat egyik „áldozati báránya”

Egy 800 fős kis svéd halászfalu csapata épp felforgatja a foci világát

Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le

További híreink

Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le

Mesterterv: Semjén Zsolt mellett Bayer Zsoltot is le akarták vadászni egy gusztustalan álhírrel + videó

Célpont – Lebukott a Tisza Párt mesterlövésze + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!" + videó
2
Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen
3
Mesterterv – Semjén Zsolt mellett Bayer Zsoltot is le akarták vadászni egy gusztustalan álhírrel + videó
4
Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok
5
Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról
6
Célpont – Lebukott a Tisza Párt mesterlövésze + videó
7
Kártérítés akart, de mehet a rácsok mögé a budapesti szélsőbalos embervadászat egyik „áldozati báránya”
8
Célpont – A hálózat, amely a gyermekvédelmen keresztül igyekszik megdönteni a kormányt + videó
9
Arató Gergely elismerte, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot + videó
10
Kihagyhatatlan: Magyarország nélkül elfelejtheti Európa a drónfalat! - Szalay-Bobrovniczky keményen odaszólt

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Célpont – Lebukott a Tisza Párt mesterlövésze + videó

Célpont – Lebukott a Tisza Párt mesterlövésze + videó

 A Célpont feltárja, miért jelent komoly fenyegetést az ex-vezérkari főnök. Leleplező riportunkban bemutatjuk, milyen hadműveleti terv alapján dolgozik a Tisza Párt új "mesterlövésze", Ruszin-Szendi altábornagy. Milyen kulcsfontosságú titkokat ismer a honvédelmi rendszerről, és hogyan tervezik a kormányoldal legérzékenyebb pontjait támadni?
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!