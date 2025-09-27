Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

Megosztás itt:

Zelenszkij elnök parancsa: katonai reagálás a drónokra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy rendkívül súlyos és precedens nélküli helyzet miatt utasította az ukrán hadsereget. A parancs közvetlenül az ukrán főparancsnok álláspontján alapul, mely szerint állítólagos magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét a határtérségben.

Az elnök határozottan fogalmazott: a katonaságnak ki kell vizsgálnia a drónok tevékenységét, és az ország védelme érdekében megfelelően reagálniuk kell. Az előzetes értékelések szerint a behatoló eszközök a határ menti térség ipari potenciálját mérték fel, ami egyértelműen felderítő szándékra utal. Ez a lépés jelentős eszkaláció lehet a már eddig is feszült magyar–ukrán kapcsolatokban.

Budapest válasza: cáfolat és politikai szócsata

A hírre azonnal reagált a magyar fél. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendkívül éles hangnemben kommentálta a helyzetet, azt állítva, hogy Zelenszkij elnök „kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát”. A politikai súlyt az adja, hogy Szijjártó nemrégiben élesen bírálta Ukrajnát, mondván, Kijev évek óta magyarellenes politikát folytat.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) hivatalos közleményben cáfolta az ukrán elnök állításait. Kijelentették, hogy nem igaz az a vád, miszerint magyar katonai drón járt volna ukrán területen. A HM hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban állnak az ukrán féllel, ám nem kaptak semmiféle előzetes tájékoztatást ilyen incidensről.

NATO gyakorlat és megerősített légvédelem

A magyar honvédelmi tárca közölte, hogy a vádak ellenére a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét.

Hozzáteszik, hogy a magyar–ukrán határtérségben éppen zajlik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül, amelyről a szövetségesek folyamatosan kapnak tájékoztatást. Ez a tény tovább bonyolítja a helyzetet, hiszen a térségben zajló katonai aktivitás növeli a félreértések és a nem kívánt incidensek kockázatát. Zelenszkij parancsa, a magyar HM cáfolata és a folyamatban lévő NATO gyakorlat együttesen olyan feszültséget generál, amely a két szomszédos ország közötti viszony mélypontját jelzi.

Zelenszkij ezúttal azzal vádolta meg Magyarországot, hogy a felderítő drónjai megsértették Ukrajna légterét – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki összeszedte, hogy mi állhat a dolog mögött.

„5 pontban a lényeg és a lehetséges ok:

- Magyarország gyorsan reagált: Zelenszkij vádaskodására hamar reagált Szijjártó Péter külügyminiszter: »Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát.«

2. Érdekes egybeesés: Zelenszkij a napokban rá akarta beszélni az amerikai elnököt, hogy helyezzen nyomást Magyarországra az orosz energia betiltása érdekében, Trump azonnal egyeztetett Orbán Viktorral, így ez lekerült a napirendről, a magyar kormányfő sikerrel járt.

3. Zelenszkij nem ezt várta Trumptól: Az ukrán elnök érthetően csalódott, hiszen azt remélte, éket tud verni Donald Trump és Orbán Viktor közé, ez azonban nem sikerült neki, az amerikai elnök barátjának is nevezte a magyar kormányfőt.

4. Zelenszkij tovább próbálkozik: A jelek szerint Zelenszkij nem nyugodott bele a kudarcba, emiatt magyar katonai vezetőket tiltott ki, és azzal vádolja Magyarországot, hogy felderítő drónokat küldött Ukrajnába. Ezzel azt akarhatja elérni, hogy az amerikaiak dühösek legyenek hazánkra.

5. Orbán Viktor nem hagyja magát: Zelenszkij hiába próbálkozik ilyen manipulációkkal, a jelek szerint Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata kifejezetten szoros, így nem fog sikerrel járni” – magyarázta Deák Dániel.

Forrás: Világgazdaság/ Magyar Nemzet

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP