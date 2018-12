Kásler: Példaértékű lehet a kiépülő új gyermekgyógyászati ellátórendszer

2018. DECEMBER 4., KEDD BUDAPEST RENDEZHETI A 2023-AS SZABADTÉRI ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁGOT JELENTETTE BE AZ IAAF MONACÓBAN. NÚSZ: MEGKEZDÕDÖTT A 2019-ES ÉVES E-ÚTDÍJFIZETÉSI MATRICÁK ÉRTÉKESÍTÉSE, A 2018-RA VÁLTOTT JEGYEK JANUÁR 31-IG ÉRVÉNYESEK. AZ ÜGYÉSZSÉG POLITIKAMENTESEN, OBJEKTÍVEN, A JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELÕEN VÉGZI MUNKÁJÁT KÖZÖLTE POLT PÉTER LEGFÕBB ÜGYÉSZ. NAV: JÖVÕRE A HORGÁSZENGEDÉLY IGÉNYLÉSÉHEZ IS KELL ADÓAZONOSÍTÓ JELET IGAZOLÓ OKMÁNY. A MIGRÁCIÓS KIHÍVÁS TOVÁBBRA IS MUNKÁT JELENT A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNAK MONDTA HALÁSZ JÁNOS, A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG FIDESZES ALELNÖKE. VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZI A SZEVIÉP-ÜGYBEN A SZEGEDI FIDESZ-KDNP. OKTATÁSI HIVATAL: PÉNTEKIG JELENTKEZHETNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK A KÖZPONTI KÖZÉPISKOLAI ÍRÁSBELIKRE. JANUÁRTÓL ÁTALAKUL A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK RENDSZERE, A JOGALKOTÓI SZÁNDÉK SZERINT A KAPOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE A BÉREK RÉSZÉT KÉPEZIK MAJD. SZEMÉLYES TÁJÉKOZTATÁST KAPNAK AZOK A VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK A KISVÁLLALATI ADÓVAL MINTEGY 10%-NYI KÖZTERHET SPÓROLHATNAK JÖVÕRE. A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRA HOZZÁTETTE: 720 MRD FT-TAL TÖBB ÉRKEZETT AZ ÁLLAMKASSZÁBA A KÖZTERHEKBÕL, MINT EGY ÉVE. A KLÍMAPOLITIKAI CÉLKITÛZÉSEKET ATOMENERGIA NÉLKÜL NEM LEHET VÉGREHAJTANI - MONDTA SÜLI JÁNOS PAKSI BÕVÍTÉSÉRT FELELÕS MINISZTER. NÉZÕPONT INTÉZET: KÉT SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT A KORMÁNYPÁRTOK SZAVAZÓINAK ARÁNYA, A JOBBIK TÁBORA UGYANENNYIVEL CSÖKKENT OKTÓBERRÕL NOVEMBERRE. ÜDVÖZLENDÕ, DE FEJLESZTÉSRE SZORUL AZ EGYSÉGES CÉGKAPU, AMI JANUÁR 1-JÉTÕL A NAV ÉS A CÉGEK KÖZÖTTI EGYETLEN KOMMUNIKÁCIÓS LEHETÕSÉG MARAD MH. TÖBB VÁLTOZÁS LÉP ÉLETBE A MÁV-NÁL A DECEMBERI MENETRENDVÁLTÁSKOR. A LEGFONTOSABB, HOGY A 100 KM ALATTI UTAZÁSRA SZÓLÓ JEGYEK 4 ÓRÁN ÁT LESZNEK ÉRVÉNYESEK DECEMBER 9-TÕL. A HÍRTV BIRTOKÁBA KERÜLT HANGFELVÉTEL ALAPJÁN SZÁVAY ISTVÁN A SZAVAZÁS ELÕTT TUDHATTA, HOGY KIK LESZNEK AZ ALELNÖKÖK ÉS AZT IS, HOGY HÁNY SZAVAZATOT KAPNAK MAJD. SZÁVAY ISTVÁN JOBBIKOS KÉPVISELÕ HÉTFÕN LEMONDOTT PARLAMENTI MANDÁTUMÁRÓL. HIVATALOSAN IS BEJELENTETTE AZ ÜZEMANYAGADÓ BEFAGYASZTÁSÁT ÉDOUARD PHILIPPE FRANCIA KORMÁNYFÕ. TIZENÖTEN MEGHALTAK EGY EURÓPÁBA TARTÓ HAJÓN LÍBIA PARTJAINÁL, MERT NEM VOLT ELÉG VIZÜK ÉS ÉLELMÜK. OROSZORSZÁG RÉSZLEGESEN FELOLDOTTA AZ UKRÁN KIKÖTÕK BLOKÁDJÁT AZ AZOVI-TENGEREN. UKRAJNA NYUGATI SZOMSZÉDAITÓL KÉRT SEGÍTSÉGET A HATÁRVÉDELEM ERÕSÍTÉSÉRE. SENKI NEM FOG OLAJAT SZÁLLÍTANI A PERZSA-ÖBÖLBEN, HA IRÁN NEM EXPORTÁLHAT NYERSANYAGOT JELENTETTE KI HASZAN RÓHÁNI IRÁNI ELNÖK. MATTEO SALVINI: OLASZORSZÁG NEM VESZ RÉSZT A MARRÁKESI CSÚCSTALÁLKOZÓN, AHOL A TERVEK SZERINT ELFOGADJÁK AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT. EGYOLDALÚAN VISSZALÉPHET LONDON AZ UNIÓBÓL VALÓ TÁVOZÁS SZÁNDÉKÁTÓL AZ EU BÍRÓSÁGÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA SZERINT. A RENDEZETLEN BREXIT A WTO SZABÁLYRENDSZERE SZERINTI KERESKEDELEMHEZ VEZET, AMI AKÁR 10%-OS ÉLELMISZERÁR-EMELKEDÉST OKOZHAT BANK OF ENGLAND. FELTEHETÕLEG ÖNGYILKOS LETT SCOTT STEARNEY ALTENGERNAGY, AZ ÖTÖDIK AMERIKAI FLOTTA PARANCSNOKA JELENTETTE A CNN. FELSZÁMOLJA AZ IZRAELI HADSEREG A HEZBOLLAH LIBANONI SÍITA SZERVEZET ÁLTAL A HATÁR MENTÉN FÚRT ALAGUTAKAT KÖZÖLTE A HADSEREG SZÓVIVÕJE. POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI TÁMOGATÁST ÍGÉRT VENEZUELÁNAK RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ÁLLAMFÕ. 96 CIVIL ÉS 34 KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL. ZÁRTKÖRÛ TÁJÉKOZTATÓT TART A HASOGDZSI-ÜGYRÕL A CIA IGAZGATÓJA AZ AMERIKAI SZENÁTUSBAN THE WALL STREET JOURNAL. URUGUAYI ELNÖK: URUGUAY ELUTASÍTOTTA A HAZÁJÁBAN KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTOTT VOLT PERUI ELNÖK MENEDÉKKÉRELMÉT. DONALD TRUMP "ÉRDEMLEGES” FEGYVERZETKORLÁTOZÁST SZERETNE MOSZKVÁVAL ÉS PEKINGGEL. MÛSZAKI HIBA MIATT EGY-MÁSFÉL ÓRÁT KÉSNEK A VONATOK A BUDAPEST-GYÕR-HEGYESHALOM VONALON. FORGALOMKORLÁTOZÁST RENDELT EL A NÉBIH EGY BÁCS-KISKUN MEGYEI ÁLLATTARTÓ TELEPEN, AHOL ISMERETLEN EREDETÛ KACSATETEMEKKEL ETETTÉK A SERTÉSEKET. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT. BRUTTÓ 2 FT-TAL CSÖKKENTI A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 6 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT SZERDÁN A MOL.