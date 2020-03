Kásler Miklós kezdeményezésére tudományos konzorcium alakult

Elfogadta a parlament a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt. A veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket hozhat az emberek egészsége, a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása érdekében. A balliberális ellenzéki pártok ahogy az elmúlt héten, most sem támogatták a törvényjavaslatot. Ez nem a politikai haszonlesés ideje. A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény nem határidő nélküli, a kormány felhatalmazása nem korlátlan - közölte Áder János államfő. A Fidesz frakcióvezetője és a Miniszterelnökséget vezető miniszter arra kérte az ellenzéket, hogy a koronavírus-járvány leküzdésének ügyében fogjanak össze a kormánypártokkal. A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen ellenzéki párt, amelyik támogatja a koronavírus-törvényt - jelentette ki a párt elnökhelyettese. A balliberális pártok azzal, hogy nem támogatják a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt, ismét tanúbizonyságot tettek arról, hogy számukra nem a haza és a magyar emberek egészsége a fontos, hanem a pártpolitika - mondta Dúró Dóra. Eddig 225 milliárd forintot költöttek védekezési felszerelésekre, felkészülésre, járványkórház építésére - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben. 447-re nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek és 15-re az elhunytak száma Magyarországon. A fertőzések számának emelkedése ellenére sem következett be a koronavírus-járvány robbanásszerű terjedése, ebben nagy szerepe van annak, hogy az emberek betartják a kijárási korlátozást - jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília szerint a kijárási korlátozás be fogja váltani a hozzá fűzött reményeket. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kezdeményezésére tudományos konzorcium alakult a koronavírussal fertőzött betegek passzív immunizálása céljából - közölte az Emmi. A koronavírus-járvány halálos áldozatainak nagy része az idős, krónikus betegséggel küzdő emberek közül kerül ki - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az M1-en. Mától minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését és az egészségügyi készletek védelmét. A kórházparancsnokok feladata az, hogy segítséget nyújtsanak az intézményeknek abban, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges kapacitások, és az, hogy gondoskodjanak az eszközök vagyonbiztonságáról - mondta Halmosi Zsolt országos kórházfőparancsnok. Egy koronavírusos beteg miatt karantént rendelt el a járási tiszti főorvos az érdi Szent József Idősek Otthonában. A koronavírus-járvány miatt néhány kivételtől eltekintve leállították a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatainál folyó beruházásokat, az intézkedés nem érinti a leendő BMW autógyárnak is helyet adó észak-nyugati gazdasági övezetet. Senkit nem hagyunk magára, a Magyarországon élőket megvédjük, a külföldön rekedt magyarokat hazahozzuk, a gazdaságot pedig újraindítjuk - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter napirend előtti felszólalásában. Nőhet a kapcsolati erőszak áldozatainak száma a koronavírus-járvány idején, mert az otthoni összezártság miatt több feszültség keletkezhet az emberek között - közölte a család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Kossuth rádióban. Novák Katalin kiemelte, hogy a személyes találkozások csökkentéséért át kellett alakítani a szolgáltatásokat, de az áldozatok a járvány ideje alatt is számíthatnak a segítségre. Védőmaszkok varratására, fertőtlenítésre, a kórházba érkező betegek előszűrésére koncentrál a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben több vidéki, illetve fővárosi kerületi önkormányzat. Az Országgyűlés gazdasági bizottsága támogatta Rigó Csaba Balázs kinevezését a Gazdasági Versenyhivatal élére. Több mint 20 fejlesztéspolitikai intézkedés segíti a pályázatok megvalósítását a veszélyhelyzetben - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Szeptember előtt nem indulhat újra a turizmus Budapesten, országosan talán előbb elindulhat a belföldi turizmus a járványhelyzet függvényében - mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a Kossuth Rádióban. A héten megpróbálják növelni a most nyitva tartó átkelőhelyek számát a magyar-szlovák határon a magyar és szlovák állampolgároknak, illetve az áruforgalomnak - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Még nem múlt el a koronavírus gyors terjedésének veszélye, ezért további szigorításokra van szükség Ausztriában - jelentette ki Sebastian Kurz kancellár. Romániában közel kétezer a fertőzött, újabb szigorításokat vezettek be a 4. katonai rendelettel, Szlovéniában éjféltől lakhely elhagyási tilalmat rendeltek el, és kötelezővé tették a szájmaszkok és védőkesztyűk viselését. Románia feltétel nélküli hitelmegállapodásokat akar kötni a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, hogy a koronavírus-járvány idején célirányzott intézkedéseket hozzon a gazdaság megsegítése érdekében. Újabb 22 személynél diagnosztizálták a Covid-19 fertőzést Szlovákiában, és így 336-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Kötelezővé teszik a karantént Ukrajnában a koronavírus-járvány miatt március 28. óta hazatérő állampolgároknak, amely eddig csak önként vállalt kötelezettség volt. Leváltotta posztjáról az ukrán parlament rendkívüli ülésén Illja Jemec egészségügyi és Ihor Umanszkij pénzügyminisztert a koronavírus-világjárvány elleni küzdelem közepette. A bajor tartományi kormány bejelentette, hogy a más német tartományoknál korábban bevezetett és szigorúbb intézkedések legalább április 19-ig érvényben maradnak. Ismét csökkent a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban, de így is 756-an vesztették életüket 24 óra alatt. A koronavírus-járvány miatt Franciaországban 250 beteget kellett átszállítani a túlterhelt kórházakból az ország déli részére és Németországba. Spanyolországban meghaladta a 85 ezret az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma, de a járvány terjedésének üteme már napok óta lassul. Csehország dél-morvaországi területén elkezdték az úgynevezett intelligens karantén rendszerének próbaüzemét, a rendszer alkalmazását országos szinten húsvéttól tervezik. Moszkva lakosai számára kötelező házi karantén bevezetését rendelte el Szergej Szobjanyin polgármester. Az Európai Unió több százmillió euróval támogatja a nyugat-balkáni országokat és a keleti partnerállamokat a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A többnyire a pénzügyi piacot sújtó 2008-as válsággal szemben az új koronavírus-fertőzés következményei a teljes gazdaságon csapódnak le, és új kihívást jelentenek az Európai Unió számára - hangoztatta Vincenzo Amendola olasz EU-ügyi miniszter. Bulgária jövőre halasztja a csatlakozást az euró előszobájának tartott ERM-2 árfolyamrendszerhez a koronavírus kedvezőtlen globális gazdasági hatásai miatt - jelentette be Dimitar Radev, a bolgár jegybank elnöke. Több mint 70 illegális bevándorlót mentett ki az óceánból a spanyol parti őrség a Kanári-szigetek közelében. A rendőrség nevével visszaélve valótlan tartalmú meghívókat küldtek e-mailben szerkesztőségeknek és különböző szervezetek kommunikációs egységeihez hétvégén - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. Szerdától szombati menetrenden alapuló, de több frekventált vonalon annál sűrűbb közlekedést biztosító menetrendet vezetnek be munkanapokra a fővárosi közösségi közlekedésben a koronavírus-járvány miatt csökkent utasszámhoz igazodva. A válogatott tagjainak van lehetőségük az edzésre, a többi tornásznak otthon kell dolgozni - közölte Magyar Zoltán, a Magyar Tornaszövetség elnöke. A vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szervezet új időpontot keres a jövő nyári fukuokai világbajnokságnak azok után, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kijelölte a tokiói ötkarikás játékok új dátumát. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség a 2021-re halasztott tokiói olimpia pontos időpontjának bejelentése után jelezte, hogy 2022-ben keres új dátumot az eredetileg jövő évre tervezett eugene-i világbajnokságnak.