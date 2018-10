Kásler Miklós a medicina szabályait említve nyilatkozott a szívsebész ügyéről

A közelmúltban nagy sajtóérdeklődést kiváltó ügyben egy magánszemély feljelentése alapján a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt kedden nyomozást rendelt el. Ennek oka, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem zárható ki az, hogy az elbocsátott orvos szakmai szabályszegése vezetett a beteg halálához. A kerületi ügyészség a nyomozás teljesítésével a Budapesti Rendőr-főkapitányságot bízta meg.

Kollár Lajos érsebész, aki az ügyben szakmai vizsgálatot folytatott Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere megbízásából a Magyar Időknek korábban azt mondta, hogy nincs összefüggés Székely László elbocsátása és a szívsebész páciensének halála között: a beteg sürgősségi beavatkozást igényelt volna, és ez jóval hamarabb kiderült, mint ahogy Székelyt felmentették.

Kiderült, hogy a szakorvos a fent említett vizsgálat után szívsebészeti konzíliumot kért, jegyzőkönyvet azonban arról nem készített és úgy tűnik más egyébként kötelezően előírt dokumentumot is elmulasztott elkészíteni.

„ Természetesen, sőt, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) eljárását is vizsgálja, illetve annak a három betegnek az ügyével is foglalkozik, akiknek a dokumentációja nem szerepel az intézmény dokumentumai között. Ezzel kapcsolatban emlegetnek egy zsebnoteszt, nem tudom, hogy ez valóban létezik-e. Annyi biztos, hogy Székely László ismerte ezeket a betegeket, így az ő feladata lett volna a sorsukról gondoskodni. Megfelelő dokumentáció híján ezt az intézet, ha akarta sem tudta volna megtenni. Például a szívsebész doktor azonnal elküldhette volna az időközben elhunyt férfit oda, ahol a gyógyításának adottak lettek volna a feltételei. Az a kijelentése pedig, hogy ő a legjobb a saját szakmájában és vannak olyan beavatkozások, amelyeket csak ő tud elvégezni az országban, a tájékozódásom alapján tételesen nem igaz. Mások is vannak Magyarországon, a fővárosban is, sőt, a GOKI-ban is, akik ilyen típusú műtéteket végig tudnak csinálni” – mondta az esettel kapcsolatban az emberi erőforrás miniszter.