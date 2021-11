Kásler: Magyarország készen áll az 5-12 év közöttiek oltására

Megosztás itt:

Magyarország készen áll az 5 és 12 év közötti gyerekek oltására - hangsúlyozta videóüzenetében az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós rámutatott: egy olyan korcsoport kaphat most védelmet, akik eddig saját szervezetükre voltak utalva. A tárcavezető kiemelte: ebben a korosztályban is fontos a magas átoltottság, hiszen a gyermekek körében is terjed a fertőzés, a késői hatások pedig nem ismertek.