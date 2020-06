Kásler: Időbe telik, míg visszaáll a rend az egészségügyben

Mindössze 8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4102-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 572-re emelkedett az elhunytak száma, 2590-en pedig már meggyógyultak. Járványügyi szabályokat szeghettek meg Karácsonyék minitüntetésén - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, az eseményen több száz szimpatizáns jelent meg, pedig a jelenlegi szabályok szerint csak az 500 fő alatti rendezvényeket lehet megtartani. Visszafizettetnék a kormánnyal a DK budapesti polgármesterei a járvány elleni védekezés költségeit. László Imre, a 11. kerület vezetője 85, az erzsébetvárosi Niedermüller Péter 35 millió Ft-ot vár a kormánytól - derült ki Budapesti Srácok c. műsorunkból. Megfenyegette a Fideszt az MSZP-s Kunhalmi Ágnes a Lánchíd felújítása kapcsán. A szocialista országgyűlési képviselő azt üzente: nem ajánlja a Fidesznek, hogy megvárják, hogy le kelljen zárni a hidat. Még több pénzt követel az ellenzék a kormánytól a Lánchíd felújítására. A kormány 6 milliárd forintot adna a beruházásra, de a főpolgármester szerint 10 milliárdra lenne szükség. Az LMP viszont már 25 milliárd forintot követelne az államtól. Elutasították a Jobbik panaszát Strasbourgban, így a pártnak ki kell fizetnie az Állami Számvevőszék 660 millió forintos büntetését - írja a Mandiner. A Jobbikot tiltott pártfinanszírozás címén még 2017-ben büntette meg az ÁSZ. Feljelentést tesz nemzeti jelkép megsértése miatt a Mi Hazánk mozgalom a Budapest Pride szervezői ellen, mivel a Szent Koronával és egy szivárvánnyal hirdetik a rendezvényt. Nőtt a férfiak gyermekvállalási kedve – mondta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért stratégiai elnökhelyettese. Molnár Balázs közölte: a családvédelmi akcióterv bevezetését követő felmérésük szerint több férfi szeretne kettő vagy három gyermeket, mint nő. A kormány elkötelezett a családok erősítése mellett, a családpolitikai intézkedések ezen közösségek megerősítéséért születtek - erről a családpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszélt a Ficsak apák napi rendezvényén. Beneda Attila hozzátette, a koronavírus-járvány okozta helyzet megmutatta, milyen fontos a család, hogy fontosak az apai és anyai szerepek, amelyek sok tekintetben „csereszabatosak”. A családon belül egyenlőek vagyunk, de nem egyformák. A feszültséget szítók tudatosan taszíthatják polgárháborúba az Egyesült Államokat – mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő a Bayer show-ban. Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált a szerb államfőnek, miután pártja toronymagasan megnyerte a vasárnapi választásokat. Az Aleksandar Vucic vezette Szerb Haladó Párt kétharmados többséget szerzett. Várhelyi Olivér szomszédsági és bővítéspolitikáért felelős uniós biztos gratulált Aleksandar Vucic szerb államfő vezette Szerb Haladó Pártnak a választási győzelméhez, és közölte, hogy örömmel várja az együttműködést az új szerb kormánnyal. Történelmi eredményt ért el a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai választásokon: a parlamenti, a vajdasági tartományi és az önkormányzati választáson is a korábbinál nagyobb támogatottságot szerzett - hangsúlyozta Pásztor István, a VMSZ elnöke. Rekordmértékben nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma a világon az elmúlt 24 órában - közölte az Egészségügyi Világszervezet. 24 óra leforgása alatt 183 020-szal emelkedett a fertőzöttek száma, ami a legnagyobb napi növekmény a világjárvány kezdete óta. Horvátországban harmadik napja nő az új koronavírussal fertőzöttek száma, a válságstáb ezért szigorításokat vezet be azokban a megyékben, ahol ismét elterjedt a vírus. Romániában immár ötödik napja 300 fölött van a napi megbetegedések száma, eddig összesen több mint 24 ezer fertőzöttet regisztráltak. Észak-Macedóniában a szakértők szerint már a koronavírus-járvány második hulláma szedi az áldozatait, a köztársasági elnök úgy véli, ezt el lehetett volna kerülni, ha az egész kormány egységesen áll ki az intézkedések mellett. Egy egész járást lezárhatnak a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban az új típusú koronavírus terjedésének megállítására, mert járványgóc alakult ki egy helyi húsüzemben. Belgiumban az elmúlt 24 órában ketten haltak meg a vírusfertőzéshez kötődően, Hollandiában egy ember hunyt el. Luxemburg több mint harmadik hete nem jelentett a koronavírushoz köthető egyetlen halálesetet sem. Törökországban egy nap alatt 1192-vel nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a járvány következtében eddig 4927-en hunytak el. Oroszországban június eleje, Moszkvában pedig április 9. óta a legkisebb mértékben nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma egy nap leforgása alatt. Vlagyimir Putyin orosz államfő nem zárta ki a 2024-es elnökválasztáson való indulásának lehetőségét a Rosszija 1 tévéállomásnak adott interjúban. New York polgármestere, Bill de Blasio támogatja, hogy a New York-i természettudományi múzeum kérésére távolítsák el Theodore Roosevelt egykori elnök szobrát az intézmény épülete elől, de ellenzi a szobor elmozdítását. Észak-Korea 12 millió propagandaröplapot szór szét Dél-Korea felett. A dél-koreai országegyesítési minisztérium máris felszólította Phenjant, hagyjon fel tervével, amely nem szolgálja a két ország közti jó viszonyt. Egy líbiai származású 25 éves férfi halálra késelt három embert, hármat pedig súlyosan megsebesített a dél-angliai Readingben. Terrorcselekménynek minősítette a rendőrség a dél-angliai Reading városában elkövetett késeléses támadást. Kilenc embert sebesített meg egy ismeretlen lövöldöző a New York állambeli Syracuse-ben. Szlovéniában 22 migránst találtak a hatóságok két Szerbiából érkezett tartályos teherautóban. A hétvégén 318 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot, feltehetően heroint talált a rendőrség egy domonyvölgyi kertben elásva - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Újraindítja a fogyasztásmérők leolvasását az ELMŰ-ÉMÁSZ, az E.ON csoport tagja. Tíz helyett öt év együttélés után is jogosult lesz élete végéig tartó járadékra az elhunyt olimpiai érmes sportoló özvegye, ha elfogadja a parlament azt a törvénymódosító javaslatot, amelyet három fideszes politikus nyújtott be. Labdarúgó NB I: Kaposvár – Kisvárda 1:2; Debrecen – Diósgyőr 4:0 Szegedi Károly ötszörös magyar bajnok kenus és montreali olimpikon nevét kapta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértó sportközpontja.