Kásler: Az Emmihez tartozó minden területre több forrás jut jövőre

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság fennállásának 125. évfordulójáról és a nemzetközi sportvilág legfontosabb kérdéseiről egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök és Thomas Bach, a NOB elnöke a Karmelita kolostorban. A magyar haderőfejlesztés kapcsán nem háborúra készülünk, hanem arra, hogy képesek legyünk megvédeni a békét; szeretteink, értékeink, hazánk megvédése az elsődleges - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Elkezdődhet Debrecen komplex oktatásfejlesztési programjának megvalósítása, az előkészítésre 13 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány – közölte Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár. Az idei első fél évben kevesebb mint 3000 új lakás talált gazdára Budapesten, negyedével kevesebb, mint tavaly. Úgy látszik, hogy véget ért az elmúlt évek dinamikus növekedése - olvasható a Magyar Hírlapban. Kásler Miklós kiemelte, hogy a jövő évi költségvetés középpontjában a családok állnak, a kormány 2010 óta megduplázta a családok támogatását, és ezen támogatások a GDP 4,6 százalékát teszik ki. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó területek mindegyikére több forrás jut jövőre - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Fontos, hogy a fiatal korosztály meg tudja magát erősíteni közösségében, magyarságában és kereszténységében - mondta el a közmédiának Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Szigetmonostoron. Kilép az ellenzéki összefogásból Törökbálinton az MSZP - erről a lakókat szórólapon értesítette ma a szocialisták helyi szervezetének elnöke. Az MSZP ismételten felszólítja a kormányt, hogy állítsa le a devizahiteles szerződések európai uniós joggal ellentétes végrehajtási eljárásait - mondta Szakács László, az ellenzéki párt elnökhelyettese. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara felmérése szerint meghaladja a 10 százalékot a szakemberhiány az egészségügyben. A matematikán kívül szinte minden tantárgyból jobb eredménnyel zárult az idei érettségi, mint a tavalyi - írja a Magyar Nemzet az Oktatási Hivatal honlapján elérhető adatokra hivatkozva. Bővül az energiaitalok népszerűsége, noha túlzott fogyasztásuk veszéllyel jár - írja a Népszava. A Magyarországon működő 4G hálózatok letöltési sebessége kiemelkedő, a világon a 11. legjobb, Európában pedig a 6. - derült ki az OpenSignal 87 országot vizsgáló legfrissebb jelentéséből. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német, cseh, román és magyar leányvállalatát, így a UPC Magyarországot is. Az ügylet július 31-én zárulhat. A jobboldaliak többsége megszavazta Ursula von der Leyent, a baloldaliak többsége elutasította, így a jobbközép és a jobboldal támogatásával lett az Európai Bizottság elnöke - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az Európai Bizottság a hét elején megválasztott Ursula von der Leyen vezetése alatt is ugyanolyan határozottan fog fellépni a jogállamiság védelmében, mint jelenleg - mondta Frans Timmermans, a brüsszeli testület első alelnöke. A magyar közösségeknek maguknak kell megfogalmazniuk milyen típusú autonómiát és milyen közösségi jogokat akarnak megteremteni - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén megválasztották a testület úgynevezett parlamentközi küldöttségeinek tagjait. Az Európai Parlament elnöksége döntött az uniós képviselőtestület alelnökeinek következő két és fél évre szóló portfólióiról. A fideszes Járóka Lívia megtartotta eddigi portfólióit, egyebek mellett az EP ellenőrző testületének elnöke marad. Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció EP-képviselőjének a Régiók Bizottságával, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal való kapcsolattartás lesz az egyik fő feladata. Az EU tagországainak belügyminiszterei nem jutottak megállapodásra informális találkozójukon, a Földközi-tengeren megmentett emberek szétosztásáról a tagországok között - közölte a helyszínen Christophe Castaner francia miniszter. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára megdöbbentőnek nevezte, hogy a bevándorláspártiak újabb és újabb kísérletet tesznek arra, hogy saját akaratukat és a migránsok betelepítését rákényszerítsék a tagállamokra. Uniós beutazási korlátozást és a válság kirobbanásáért felelősök vagyonának befagyasztását tartalmazó megszorító intézkedések bevezetését sürgették Venezuelával szemben az EP képviselői strasbourgi plenáris ülésükön. A román okmányokban név szerint is megemlített hét románnak tekintett, Úzvölgyén eltemetett katona közül 3 nem a román hadseregben szolgált, négyre vonatkozóan pedig egyelőre nem kerültek nyilvánosságra adatok – derül ki egy friss tanulmányból. Oroszország konstruktív részvétele nélkül nem oldhatók meg a nemzetközi problémák - jelentette ki Heiko Maas német külügyminiszter. Naponta 11 keresztényt ölnek meg a világon hite miatt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban, a vallásszabadság előmozdításáról tartott második konferencián. Több mint duplájára emelkedett a Líbiából Tunéziába érkező migránsok száma idén január és június között, az előző év azonos időszakához viszonyítva - közölte a Tunéziai Gazdasági és Szociális Jogok Fóruma. Huszonhat embercsempészt és 2760 illegális bevándorlót fogtak el a június 28. és július 8. között lefolytatott Joint Action Days „Danube” nevű művelet során - közölte az osztrák szövetségi bűnügyi hivatal. Legkevesebb 17 illegális bevándorló életét vesztette, 52-en pedig megsérültek egy közlekedési balesetben Törökország délkeleti részén. Feltételezhető terrortámadás előkészülete miatt több lakást átkutattak a rendőrök Németország nyugati részén. Eddig 6 embert vettek őrizetbe. Egyéves feltételes szabadágvesztésre, fejenként 100 ezer korona (1,3 millió forint) pénzbüntetésre ítélte és öt évre kitiltotta Csehországból a prágai belvárosi bíróság azt a két német turistát, aki néhány napja festékszóróval graffitit mázolt. A Szentföld korai iszlám korszakából származó ritka mecsetet fedeztek fel a Negev-sivatagban. Legkevesebb 12-en meghaltak és több mint 80-an megsebesültek a radikális iszlamista tálibok által a dél-afganisztáni Kandahár városában elkövetett merényletben. Életét vesztette öt ember az Egyiptomhoz tartozó Sínai-félszigeten elkövetett két merényletben. Harmincháromra emelkedett azoknak az áldozatoknak a száma, akik meghaltak Kiotóban egy filmstúdióban gyújtogatás miatt kitört tűzvészben. A kiotói filmstúdió felgyújtásával gyanúsított férfi szerint ellopták egy novelláját. Tüntetők közé hajtott autójával egy férfi Brazíliában; egy ember meghalt. Az emberkereskedelem és kiskorúak elleni szexuális visszaélések vádjával letartóztatott Jeffrey Epstein milliárdos nem helyezhető szabadlábra még 500 millió dolláros felajánlott óvadék ellenében sem - jelentette be Richard Berman szövetségi bíró. Hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt tíz év fegyházra, illetve két és fél év börtönre ítéltek azt a két fogvatartottat, akik 2017-ben áramot vezettek zárkájuk ajtajába. Tizenöt év fegyházbüntetésre ítélte az első fokon eljáró Győri Törvényszék azt a férfit, aki tavaly januárjában olyan súlyosan bántalmazta féltestvérét Láziban, hogy sérüléseibe belehalt. Milliárdos csalás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet tagjai ellen Kecskeméten. Nyilvános ülést tart július végén a Kúria a dunai hajóbaleset miatt meggyanúsított hajóskapitány óvadékának, illetve bűnügyi felügyeletének törvényessége ügyében. Élelmiszer- és tisztítószer-csomagot, valamint építőanyagokat biztosít a júniusi vihar szabolcsi károsultjainak egy nemzetközi segélyezési akció révén a Magyar Vöröskereszt. A Debrecen 1:1-es döntetlent játszott az albán FK Kukesi vendégeként, így összesítéssel továbbjutott a labdarúgó Európa-liga selejtező első fordulójából. A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 23:5-ös győzelmet aratott a dél-afrikai csapat felett a dél-koreai Kvangdzsuban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportküzdelmein. A kardozó Szatmári András ezüstérmet nyert a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. A Budapest Honvéd továbbjutott a labdarúgó Európa-liga selejtező első fordulójából, miután hazai 3:1-es sikerét követően 1:1-es döntetlent játszott a litván Zalgiris Vilnius vendégeként. Rasovszky Kristóf feladta a küzdelmet a nyíltvízi úszók 25 kilométeres versenyében a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokságon. A nemzetközi Sportdöntőbíróságon fellebbez doppingvétségért kapott eltiltása miatt Takács Tamara világ- és Európa-bajnok kajakozó.