Kásler: A magyarság megmaradásának egyetlen lehetősége, ha követi Szent Istvánt

Magyarország hosszú távú partnerségi megállapodást kötött Szerbiával. A kormányfő közölte: történelmi horizonton a legfontosabbak közé tartozik ez a megállapodás, amelyet Szerbia miniszterelnökével írt alá. Orbán Viktor hozzátette: nem csak arról szól a megállapodás, hogy közép-európát újjá kell építeni, hanem arról is, hogy az afganisztáni helyzet miatt meg kell védeni a kontinensen nyugatabbra fekvő államokat az újabb bevándorlási hullámtól. Nemzeti jelentőségűnek nevezte a nemzettudat és a szakmaiság szempontjából a Soproni Egyetemet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Tállai András államtitkár: mintegy 57 ezer nagycsaládos anya mentesült az adófizetés alól tavaly. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő: az emberek 97 százaléka szerint a gyermek nevelése kizárólag a szülők feladata és felelőssége. ITM: Hárommilliárd forinttal segítette a szülők munkába állását a bölcsődei támogatás. Tudjuk, hogy milyen az, amikor Gyurcsány Ferenc és a baloldal kormányoz - mondta Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Alapjogokért Központ: Tavaszig a választások határozzák meg az EU és Magyarország viszonyát. Jobb minőségű és versenyképesebb lesz a felsőoktatás a modellváltásnak köszönhetően - közölte Hankó Balázs, az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Orbán Viktor miniszterelnök szeptember végén Csehországba utazik, ahol cseh kollégájával, Andrej Babissal fog tárgyalni. Gyopáros Alpár: Nagyszabású vasútállomás-fejlesztés indul a Magyar falu programban. Szili Katalin: A felvidéki magyarság szülőföldön boldogulásának záloga az egységes politikai érdekképviselet. Koronavírus: 246 új fertőzöttet regisztráltak és elhunyt 3 beteg. Jelenleg 208 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 26-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma több mint 5 millió 800 ezer, közülük 5,5 millióan a második adagot is megkapták. 438 ezren már a harmadik oltást is felvették. György István: Magyarország sikerrel küzdötte le a járvány mindhárom hullámát. A világon 221,8 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 4,58 millió. Jövő héttől szigorít a karantén-szabályokon Ukrajna. Montenegróban a nagykorú lakosság csaknem felét oltották be. A német lakosság kétharmada kapott már legalább egy adag oltást. Továbbra sem csillapodik a Fehéroroszország felől érkező migrációs nyomás, ezért egyre több uniós ország dönt a határkerítés építése mellett. A tálibok kormánya eleget fog tenni azoknak a nemzetközi jogi normáknak, egyezményeknek és kötelezettségvállalásoknak, amelyek nincsenek ellentmondásban az iszlám törvénykezéssel - közölte Hibatullah Ahundzada, a tálib mozgalom vezetője. Hollandia még 21 ezer embert menekíthet ki Afganisztánból. Kínai külügyi szóvivő: Peking kész fenntartani a kommunikációt az új afgán kormánnyal. Csaknem nyolcvan lázadó és katona vesztette életét Jemenben a legutóbbi összecsapásokban Marib tartományban. Mexikóban alkotmányellenesnek minősítették az abortusz tilalmát. Fokozott biztonsági intézkedések közepette megkezdődött Párizsban a 2015-ös párizsi terrorcselekmények szervezésével vádolt 20 ember pere. Tízezrek tüntettek a brazíliai nagyvárosokban Jair Bolsonaro elnök mellett. Többtucatnyian haltak meg egy Jakarta melletti börtönben pusztító tűzben. Hatalmas árvíz pusztított a közép-mexikói Tulában, legkevesebb 16 beteg halt meg a városi kórházban, amikor az árvíz elöntötte az épületet, és megszűnt az elektromos áramszolgáltatás. Nagy erejű földrengés rázta meg Acapulco környékén, egy ember meghalt, súlyos károkról viszont nem érkeztek hírek. Gázrobbanás történt Moszkvától nem messze, Noginszkban egy kilencemeletes házban. A detonációnak két halálos áldozata van. Több mint tízmilliót érő, légi eszközökkel csempészett cigarettát foglalt le a NAV. A juniorok versenyében Szabanin Natália bejutott a nyolcaddöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Szalai Ádám újabb negatív koronavírustesztet produkált, így a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya pályára léphet az Andorra ellen a világbajnoki selejtezőn.