Kásler: A magyar nemzet mindig tisztelte az időseket

Egy idős ember a családban, településén, egyházában, országában, nemzetében egyaránt pótolhatatlan érték: olyan tudás és tapasztalat hordozója, melyet a későbbi generációk nem tudnának mástól megtanulni – mondta Rétvári Bence államtitkár. Az önkormányzati szavazás végéig működik a központi választási információs szolgálat. Karácsony Gergely a saját hangján mondott ki nagyon súlyos mondatokat – hangsúlyozta Tarlós István a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A főpolgármester szerint példátlanul hamis kampány folyik ellenzéki részről. Véget ért az ellenzéki összefogás hitelessége - jelentette ki Tarlós István főpolgármester. A környéken élők bevonásával, a szülők és gyerekek igényeinek megfelelően újult meg a Pethényi úti játszótér - jelentette be Pokorni Zoltán, a Fidesz-KDNP XII. kerületi polgármesterjelöltje. Századvég Alapítvány: Ha most vasárnap lennének a választások, a teljes népesség 37 százaléka voksolna a kormánypártokra. A DK és a Momentum bázisa mindössze 8-8 százalék, a Jobbik támogatottsága 6 százalékon áll. A Századvég felmérése szerint az MSZP nem tudta kiheverni az európai parlamenti választásokon elszenvedett kudarcot, a párt jelenleg 5 százalékon áll, az LMP és a Mi Hazánk támogatottsága 2-2 százalék. Nem a DK erősödött meg hanem a többi ellenzéki párt gyengült le annyira, hogy hozzájuk képest még Gyurcsány Ferencék is erősnek tűnnek - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely aggasztónak nevezte, hogy az ellenzék 10 év Gyurcsány elleni küzdelem után pajzsra emeli a bukott miniszterelnököt. Az ellenzék pártjai úgy próbálják beállítani az önkormányzati választásokat, mintha az az országos politika hatalmi pozícióikért folyó, egyfajta polgárháború egyik állomása lenne – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A házelnök hangsúlyozta, hogy a települések élére olyan polgármesterek kellenek, akik az adott térség fejlesztését és fejlődését tartják szem előtt. A kormány intézkedéseinek köszönhetően a gazdasági növekedés felülmúlta a várakozásokat - közölte a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. Gion Gábor közölte: a Központi Statisztikai Hivatal nemrég 4,9 százalékról 5,1 százalékra javította a tavalyi gazdaság növekedés mértékét, ezzel Magyarország az Európai Unió harmadik leggyorsabban fejlődő országává lépett elő. Kiírták a nemzetiségi önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek tevékenységét támogató pályázatokat 1,6 milliárd forint értékben - közölte Soltész Miklós államtitkár. Azon kell dolgozni, hogy az innováció gazdasági hasznot hozzon - hangsúlyozta Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Egyre nagyobb bajban van Görögország, Leszboszon és a környező görög szigeteken már 30 ezer menedékkérő várja a továbbutazás lehetőségét - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Minden gáztároló tele van Magyarországon, ami nemcsak a hazai ellátást biztosítja a következő télen, hanem a magyar állam bértárolás révén keresni is tud rajta - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Beterjesztette a román ellenzék a Dancila-kormány leváltására irányuló bizalmatlansági indítványt. Az Európai Parlament kulturális és oktatásügyi bizottságának egyik alelnökévé választották a kárpátaljai Bocskor Andrea fideszes EP-képviselőt. Nincs tervben egységes európai uniós minimálbér, miután túl nagyok a gazdasági különbségek a tagállamok között - közölte keddi európai parlamenti meghallgatásán a munkahelyteremtésért felelős biztosnak jelölt Nicolas Schmit. Magyarország az ET Miniszteri Bizottságához fordult, hogy tegyen jelentést az úzvölgyi helyzetről, megakadályozandó, hogy területfoglalás történjen a katonatemetőkön keresztül - közölte Tilki Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője Strasbourgban. Lorenzo Fioramonti olasz oktatási miniszter eltávolítaná az iskolák tantermeiben kitett keresztet és térképet rakna a helyére, az egyház tiltakozik a kezdeményezéssel szemben. A görög magánszektor dolgozói egynapos sztrájkot kezdtek az új, konzervatív kormány munkaügyi reformjai ellen tiltakozva. A román ellenzék beterjesztette a Dancila-kormány leváltására irányuló bizalmatlansági indítványt a bukaresti parlamentben. A demokrata párti törvényhozók zaklatják a külügyminisztérium munkatársait az elnök alkotmányos felmentését célzó eljárással kapcsolatos vizsgálatokra hivatkozva - közölte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Az iraki rendőrség villanógránátokat, gumilövedékeket, könnygázt és vízágyút használt a munkanélküliség, a kormányzati korrupció és a hiányos közszolgáltatások miatt tüntetőkkel szemben Bagdadban. A dél-koreai Samsung Electronics Co. Ltd. felhagyott a mobiltelefonok gyártásával Kínában, a Huawei Technologies és a Xiaomi Corp. kínai technológiai cégek piaci felfutása miatt. Azonosítatlan rakétákat lőtt ki Észak-Korea a japán-tenger irányába - közölte a Yonhap dél-koreai hírügynökség a dél-koreai hadsereg egyesített vezérkari bizottságára hivatkozva. Orosz határőrök 64 észak-koreai orvhalászt vettek őrizetbe a Japán-tenger orosz területein. Az egyik halászhajó feltartóztatásához a határőröknek fegyvert kellett használniuk. Eközben megsebesítettek öt észak-koreai halászt. Csütörtöktől nyolc napon át pótlóbuszok járnak Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy, valamint Nagykanizsa és Újudvar között karbantartás miatt - közölte a Mávinform. Halálos közlekedési baleset történt Tolna megyében, Szedres közelében. Kábítószer birtoklása miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy brazil nő ellen, aki Brazíliából óvszerbe és takarókba rejtve kokaint hozott Magyarországra februárban. Lemossa a Lánchidat, a városligeti Millenniumi hidat és a Szabadság hidat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. szerda és csütörtök éjszaka. A hidakat a munkák idejére lezárják a forgalom elől. A kalapácsvető Halász Bence bejutott a döntőbe a dohai atlétikai világbajnokságon, Pars Krisztián kiesett a selejtezőben.