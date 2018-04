Káromkodó belső levelezést posztolt Czerván György

Apró szeletet láthattunk a fideszesek belső kommunikációjából abban a videóban, amelyet Czerván György osztott meg a Facebook-oldalán. A „Válasz Bozsik József rágalmaira” című összeállításban szövegeket mutatnak, amelyek megpróbálják elmagyarázni „az igazságot” a fogathajtók egykori szövetségi kapitányáról. Elsőként egy szerződést mutatnak be a fideszes videóban, amely szerint Bozsik megbízatása csak 2016 végéig szól, majd pedig következett az érdekesebb rész: egy vélhetően Bozsiknak címzett levél, amelyben többek között azt írják, „kár, hogy azt a jó gondolatvilágot, mely a korrupcióról, szakmaiatlanságról… stb. szól, elb*szod azzal, hogy elferdíted az igazat.” Emellett az ismeretlen feladó azt is írta, hogy Bozsikot az eredménytelenség miatt menesztették a szövetség éléről.

Ahogy arról a Hír TV is beszámolt, Czerván György fideszes államtitkár veje lakta be a több mint 45 millió forintos uniós támogatásból megújult tápiószentmártoni lovardát. A komplexumban papíron lovas oktatócentrum működik, ahol a diákok ismerkedhetnek a lovakkal és a lovas kultúrával, ám a beszámoló szerint az épületet a fideszes politikus veje, ifjabb Galbács Ferenc fogathajtó használja, aki a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság lovait tartja ott.

A Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje számlákkal igazolta, hogy a lovarda kivitelezésénél olyan eszközöket is elszámoltak, amelyeket például más lovardától kaptak kölcsön, illetve több tételt is túláraztak. Bozsik József azt mondta, a bizonyítékokat a nyomozó hatóság részére átadták.

„Egyet tudok ígérni egyébként a választópolgároknak, Pest megye 9-es számú választókerületében is, hogy a korrupciót meg fogjuk szüntetni. Mert ez a melegágya, ez a fejlődésnek a gátja jelenleg is a Tápió-vidéken. Öt polgármester is jelenleg megkeresett: nagyon sok ilyen beruházásról szereztem tudomást: ahol 45 milliós épületeket fel lehetne húzni 20 millióból, ahol 60 milliós utakat meg lehetne csinálni 20 millióból, ezeknek mind-mind utána fogunk menni. Minden egyes polgármestert, minden egyes önkormányzati képviselőt el fogunk számoltatni, aki ebben részt vesz” – mondta el Bozsik.