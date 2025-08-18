Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 18. Hétfő Ilona napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kárelhárítási készültség a Balatonnál: ürülékes víz került a tóba

2025. augusztus 18., hétfő 16:23 | MTI
Balaton Balatonszemes szennyeződés

Szennyvíz-jellegű víz jutott a Balatonba Balatonszemesnél - közölte a település önkormányzata az MTI-vel hétfőn. Kiemelték: nem kellett elrendelni fürdési tilalmat.

  • Kárelhárítási készültség a Balatonnál: ürülékes víz került a tóba

A sonline.hu azt írja, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán tett hivatalos bejegyzésében azt írta, hogy a Lidó köz utca mellett lévő csapadékvíz elvezető árokba került emberi ürülékkel szennyezett, fekáliás víz, ami a Balatont is érinti. A hatóság emiatt első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el Balatonszemes térségében.

A lakóparkot üzemeltető cég elismerte teljes felelősségét a károkozásban

- emelte ki a balatonszemesi önkormányzat közleménye.

Hozzátették: a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei azonnali fertőtlenítést és a felújítás alatt álló kivezető árokban rekedt víz eltávolítását rendelték el. Ezzel egyidejűleg minden hatóság és az önkormányzat is megteszi a jogi lépéseket a károkozó céggel szemben - jegyezték meg.

Tudatták azt is, hogy a vízügyi igazgatóság, a katasztrófavédelem és az önkormányzat munkatársai közösen végzik a szennyezés felmérését és az intézkedések végrehajtását a további károk megelőzése érdekében, és minden anyagi felelősség a károkozó céget terheli.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hatóság hétfőn ellenőrizte a vízminőséget a területen, és az ellenőrzést követően

nem kellett elrendelni fürdési tilalmat.

Egyben arra kérik a lakosságot és a fürdőzőket, hogy fokozottan figyeljenek a helyi hatóságok jelzéseire és tájékoztatásaira, és amennyiben vízminőségi problémát, vagy újabb szennyezést észlelnek, haladéktalanul jelezzék az önkormányzatnál.

További híreink

A nagy Mézga-kvíz: Ön mennyire ismeri az egyik leghíresebb magyar rajzfilmsorozatot?

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Ezeket a vidéki ingyenes augusztus 20-ai programokat kár kihagyni

Visszatérhet Varga Judit? + videó

Katalin és Vilmos új kezdetet jelentő költözése miatt két családot kilakoltattak a leendő otthonuk környékéről

Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

Már az első menetben brutálisan kivégezték a nehézsúlyú bokszbajnokot – videó

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

További híreink

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust

Szijjártó Péter: felháborító az újabb ukrán támadás a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Külföldiek taroltak le mindent az M6-os pihenőjénél
2
Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust
3
Fájdalmas veszteség érte a filmvilágot
4
Zelenszkij már Washingtonban – Brüsszel attól tart, hogy túl közel kerül a békéhez
5
Macron odaszúrt Putyinnak: „nem békét akar, hanem kapitulációt
6
Robbantást hiúsított meg a Krími hídon az FSZB
7
Magyar Péter nem tudta helyesen leírni az orosz nagykövet nevét + videó
8
Rossz hír az elektromosautó-tulajdonosoknak + videó
9
Tovább nőtt a rjazanyi lőporüzem-robbanás áldozatainak száma
10
Sajtóklub – Két nagyhatalom leült + videó

Legfrissebb híreink

Véget ért a Gyulai Várszínház 62. évada

Véget ért a Gyulai Várszínház 62. évada

 Lezárult a Gyulai Várszínház 62. évada: június 27-e és augusztus 17-e között 34 programmal várták a közönséget, 4 új, saját bemutatót és egy felolvasószínházi bemutatót, két színházi-, egy zenei- és egy irodalmi humorfesztivált, valamint egy filmbemutatót tartottak - közölte a teátrum igazgatója hétfőn sajtótájékoztatón.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!