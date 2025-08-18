Kárelhárítási készültség a Balatonnál: ürülékes víz került a tóba

Megosztás itt:

A sonline.hu azt írja, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán tett hivatalos bejegyzésében azt írta, hogy a Lidó köz utca mellett lévő csapadékvíz elvezető árokba került emberi ürülékkel szennyezett, fekáliás víz, ami a Balatont is érinti. A hatóság emiatt első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el Balatonszemes térségében.

A lakóparkot üzemeltető cég elismerte teljes felelősségét a károkozásban

- emelte ki a balatonszemesi önkormányzat közleménye.

Hozzátették: a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei azonnali fertőtlenítést és a felújítás alatt álló kivezető árokban rekedt víz eltávolítását rendelték el. Ezzel egyidejűleg minden hatóság és az önkormányzat is megteszi a jogi lépéseket a károkozó céggel szemben - jegyezték meg.

Tudatták azt is, hogy a vízügyi igazgatóság, a katasztrófavédelem és az önkormányzat munkatársai közösen végzik a szennyezés felmérését és az intézkedések végrehajtását a további károk megelőzése érdekében, és minden anyagi felelősség a károkozó céget terheli.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hatóság hétfőn ellenőrizte a vízminőséget a területen, és az ellenőrzést követően

nem kellett elrendelni fürdési tilalmat.

Egyben arra kérik a lakosságot és a fürdőzőket, hogy fokozottan figyeljenek a helyi hatóságok jelzéseire és tájékoztatásaira, és amennyiben vízminőségi problémát, vagy újabb szennyezést észlelnek, haladéktalanul jelezzék az önkormányzatnál.