Karácsonykor is fokozottan védik a déli határt a rendőrök- a belügyminisztérium államtitkára szerint.

Kontrát Károly azt mondta: erre azért van szükség, mert információjuk szerint Törökország felől újabb menekülthullám indulhat el. Az államtitkár kiemelte: az elmúlt 24 órában 33 illegális migránst kellett visszakísérniük a magyar rendőröknek

