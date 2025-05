Karácsonyék felélték a főváros tartalékait

Megosztás itt:

A bíróság ítélete egyértelműen kimondta, hogy a Tisza–Karácsony–DK és Vitézy-koalíció csődbe vitte az ország leggazdagabb önkormányzatát, Budapestet. Erre még soha nem volt példa – mondta el lapunknak Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője kiemelte, a városvezetés állítása szerint is –41 milliárd forintjuk van, erre jön most még rá –51 milliárd a Kúria ítélete szerint, amit ők mindig is tudtak, csak hazudtak róla és egyszerűen nem tervezték be a törvénytelen csődköltségvetésükbe.

Ilyen, pontosan ismert pénzügyi körülmények között verték át a budapestieket, miközben a rövid távú politikai haszonszerzés céljából megvették Rákosrendezőt további 50 milliárdért

– jegyezte meg Szentkirályi.

