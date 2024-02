Karácsony ultimátumának ideje lejárt, de nem történt változás

Megosztás itt:

Egyre kevesebb az esélye annak, hogy az ellenzéki pártok olyan megállapodásokat kössenek, amelyek eredményeképp sikeresen szerepelhetnek a június 9-i önkormányzati választáson. Már az év elején arról siránkoztak többen, hogy vészesen fogy az idő, záros határidőn belül le kell zárni a függőben lévő ügyeket. Hiszen amennyiben nem sikerül a zöld asztal mellett megoldást találniuk, akkor marad a csodafegyvernek tekintett előválasztás, csakhogy az azt lebonyolítani képes civil szervezetek már január végén is azt nyilatkozták, hogy túl késő van már ehhez.

Karácsony Gergely azonban kissé megengedőbb volt, ő január 18-án számolt be a Facebook-oldalán arról, hogy levelet írt a „fővárosi köztársaságpárti koalíciót vezető pártok”, a Demokratikus Koalíció, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd–Zöldek elnökeinek, hogy fejezzék be végre a tárgyalásokat. Ebben az irományban az is szerepel, hogy minden kerületben közös polgármesterjelöltet kell állítaniuk, és ezekről legkésőbb február közepéig meg kell állapodniuk. Ahol pedig ez valamilyen okból nem sikerül, ott a

„2019-es önkormányzati választáshoz hasonló előválasztást kell tartani legkésőbb a március 15-ét követő napokban”

– fogalmazott.

