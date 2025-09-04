Keresés

Belföld

Karácsony újra a budapestieket bünteti

2025. szeptember 04., csütörtök 08:31 | Magyar Nemzet
Budapest Karácsony Gergely

A főpolgármester felelőtlensége miatt csődbe sodródott Budapest, mégis a fővárosiak fizethetik meg az árát, miközben Karácsony Gergely a Fidesz besározásával próbálkozik.

  • Karácsony újra a budapestieket bünteti

Karácsony Gergely a saját csődjét megint a budapestieken verné le, ezúttal 10 napra állítaná le a BKV-t – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz frakcióvezetője azt a jelenetet is bemutatta a szerda esti ATV Egyenes Beszédből, amelyben a főpolgármester ezt elmondja majd látványosan nem érti, hogy ezzel a budapestieket bünteti.

Ez politikai terrorizmus

– mutatott rá a frakcióvezető Karácsony Gergely tervével kapcsolatban.

Ha valaki nem képes ellátni a kötelező feladatait, amivel megbízták, akkor álljon félre, ne több millió embert terrorizáljon, fenyegessen és veszélyeztessen – szögezte le Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: az nincs rendben, hogy bármennyi pénzt elherdálnak, bármilyen felelőtlen döntést hoznak, bármekkora lyukat ütnek Budapest költségvetésén, annak az a vége, hogy a budapestiek mindennapjainak, munkába és iskolába járásának megbénításával zsarolják az embereken keresztül a kormányt.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

 

Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy orosházi férfit

 Gyermekekről készült pornográf tartalmú képek letöltése és megosztása miatt börtönbüntetésre ítéltek el egy 26 éves orosházi férfit - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség csütörtökön közleményben az MTI-vel.

