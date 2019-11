Karácsony: Túlzónak éreztem a csütörtök esti intézkedéseket

Túlzónak érezte Karácsony Gergely a csütörtök esti közösségi közlekedést érintő korlátozásokat. A főpolgármester korábban elfogadhatatlannak nevezte, hogy a török elnök látogatása miatt bizonyos fővárosi járatok nem közlekedtek. Karácsony Gergely annak ellenére is kitart álláspontja mellett, hogy csütörtökön demonstrációk és a Ferencváros - CSZKA meccs is befolyásolta a közlekedést. Hazugságnak nevezte Karácsony Gergely, hogy kitiltaná a fővárosból a dízelautókat. A városvezető a Hír Tv-nek azt mondta: a tervek szerint csak bizonyos besorolású autók nem hajthatnának be a városba. Lackner Csaba egyénileg megválasztott képviselő, bizottsági helyet nem kap, a jelenlétét el kell viselni - ezt mondta Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke az ATV egyenes beszéd című műsorában. Nevetséges, gyáva, gazember dolog - így reagált közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Lackner Csaba megválasztására. Elutasítja a Momentum, hogy Újbuda és Erzsébetváros új DK-s vezetése is a hatmilliárdos költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csabát, illetve annak ügyvédi irodáját bízta meg az önkormányzatai által kötött céges szerződések kivizsgálására. A Momentum közölte: képviselői nem tudtak előre a polgármesteri hatáskörben meghozott döntésről. Anyaországi és határon túli szervezetek egyaránt elítélik, hogy a Momentum politikusai román és szlovák jelöltek mellett kampányolnak a magyarokkal szemben. Nem tervezi, hogy lemond a polgármesterségről – nyilatkozta a Hír Tv híradójának Wittinghoff Tamás, Budaörs szexbotrányba keveredett újra megválasztott ellenzéki polgármestere. A nemzet sportolói arra kérik Budapest új vezetőit, hogy járuljanak hozzá a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által Budapestnek ítélt 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezéséhez. Nyílt levélben szólította fel lemondásra a Jobbik Mohács szocialista polgármesterét. Mint ismert Csorbai Ferenc ellenfél nélkül nyert október 13-án, mert a fideszes jelölt a kampány finisében elhunyt. Három cég vezetésétől is eltiltotta a bíróság Nyőgéri Lajost, a nemrég megalakult Pécsi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának elnökét. Nyőgéri Lajos szerint cégügyei és politikai szerepvállalása között nincs összefüggés, ezért nem hajlandó lemondani pozíciójáról. Tíz településen ismétlik meg vasárnap az önkormányzati választást szabálytalanságok miatt. A Koreai Köztársaság és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok 30 évvel ezelőtti megkötésére és a májusi dunai hajóbaleset áldozataira emlékeztek Budapesten. Hatékonyabbá teszi a magyar tulajdonú cégek megerősítését szolgáló források felhasználását a kormány új kis- és középvállalkozói stratégiája – mondta az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az Origo-nak. György László úgy fogalmazott: a magyar tulajdonú vállalkozások eredményessége elengedhetetlen alapfeltétele a fenntartható gazdasági növekedésnek, a magyar családok tovább javuló életminőségének. Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek a felvételi eljárás során, ezért a tudásért jelentős többletpont jár majd - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. Köszönetet mondott Frank-Walter Steinmeier német államfő a közép-európai népeknek a hazája újraegyesítéséhez nyújtott segítségért Berlinben, a német fővárost kettéosztó fal ledöntésének 30. évfordulójára rendezett ünnepségen. Nagy lehetőséget kínál a falak nélküli Európa, hogy polgárai saját sorsuk alakítói legyenek - jelentette ki szombaton Sergio Mattarella olasz államfő a Berlint kettéosztó fal ledöntésének 30. évfordulójának alkalmából. Katalóniában függetlenségpárti tüntetések zajlanak a spanyol parlamenti választások előtti kampánycsend idején. Oroszország tudja, hogy Iránnak nincs atomfegyvere, és reméli, hogy nem is lesz - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes Moszkvában. Törökország, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek megsértette a líbiai fegyverembargót - számolt be egy bizalmas jelentésében az ENSZ. Izrael visszaszolgáltat Jordániának két bérelt területet, miután Ammán nem hosszabbította meg a két ország közötti béke jelképének számító 25 évre szóló bérlet hatályát. Irán először ismerte el, hogy vizsgálja egy 2007-ben eltűnt volt FBI-ügynök ügyét. A magánnyomozóként tevékenykedő Robert Levinson a CIA titkos küldetésén vett részt Iránban. Legkevesebb négy tüntető vesztette életét az iraki fővárosban szombaton a biztonsági erőkkel történt összecsapásokban. Negatívra rontotta a brit államadós-osztályzat kilátását a Moody's. Döntését a Brexit folyamatát kísérő szakpolitikai „bénultsággal” indokolta. Michael Bloomberg amerikai üzletember, volt New York-i polgármester hivatalosan is bejelentette, hogy indul a Demokrata Párt elnökjelöltségéért. Szolidaritását fejezte ki az antiszemita támadások célpontjává vált Liliana Segre holokauszt-túlélőnek, örökös szenátornak Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek elnöke. A spanyol központi büntető törvényszék engedélyezte, hogy az ügyészség újra kezdeményezze Hugo Armando Carvajal, a venezuelai katonai hírszerzés volt vezetője kiadását az Egyesült Államoknak, ahol egyebek mellett kábítószer-kereskedelemmel vádolják. Brazíliában kiengedték a börtönből pénteken a korrupcióért elítélt Luiz Inácio Lula da Silva volt elnököt, miután egy illetékes bíró elrendelte szabadon bocsátását. Fellázadt három város rendőri egysége pénteken Bolíviában Evo Morales elnök ellen, a kormány azonban egyelőre vár, a védelmi miniszter közölte, hogy nem vetik be a hadsereget a lázadók ellen. Noha péntek éjfélkor véget ért a Lufthansa légiutas-kísérőinek 48 órás sztrájkja, ma még több járattörlésre és késésre kell számítaniuk az utasoknak - közölte a légitársaság. Lavinaomlás okozta két ember halálát szombaton az ausztriai Tirol tartományban található Sölden városának térségében egy sípálya mellett - közölte az osztrák rendőrség. Lengyel turistabusz szenvedett balesetet Hamburg térségében szombatra virradóra az A1-es autópályán, a 48 utasból 32-en megsérültek, őket kórházba szállították - közölte a német rendőrség. Már halálos áldozatai is vannak az Ausztráliában tomboló bozóttüzeknek. Eddig több mint 150 lakóház vált a lángok martalékává. Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján. Vasárnap megnyitják a közlekedők számára az M0-s autóút 6-os főúti felhajtóágát - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és környékén zajló rali Európa-bajnoki futam szombati napján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, B csoport: Meskov Breszt (fehérorosz)-Telekom Veszprém 30:37. Női kézilabda Bajnokok Ligája, D csoport: IK Sävehof (svéd)-Győri Audi ETO KC 27:36. Női kézilabda EHF Kupa, selejtező: DVSC Schaeffler-ZORK Jagodina (szerb) 37:26 ; Kastamonu Belediyesi GSK (török)-Váci NKSE 33:26. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, B csoport: Dinamo Tbiliszi (grúz) - FTC-Telekom Waterpolo 10:15. Férfi vízilabda Eurokupa, negyeddöntő, visszavágó: PannErgy-Miskolci VLC - Brescia (olasz) 10:11.