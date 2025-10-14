Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Karácsony szívcsakrája, mint pénznyelő: Útmutató a budapestiek milliárdjainak eltüntetéséhez

2025. október 14., kedd 20:25 | Magyar Nemzet
korrupció Karácsony Gergely botrány Hagyó Miklós mutyi Fidesz Szentkirályi Alexandra Budapest Brand

A Fidesz-frakció évek óta kongatta a vészharangot, most pedig a vizsgálóbizottság is megerősítette: a Karácsony Gergely "szívcsakrájaként" emlegetett Budapest Brandnél rendszerszintű a pénzszórás. Visszamenőlegesen kifizetett milliós prémiumok, luxusparkolás a Kempinskiben és a baloldali haveri köröknek átjátszott tízmilliók – a Hagyó-korszakot idéző mutyihálózat a Városházán.

  • Karácsony szívcsakrája, mint pénznyelő: Útmutató a budapestiek milliárdjainak eltüntetéséhez

A Fidesz-frakció évek óta kongatta a vészharangot, most pedig a vizsgálóbizottság is megerősítette: a Karácsony Gergely "szívcsakrájaként" emlegetett Budapest Brandnél rendszerszintű a pénzszórás. Visszamenőlegesen kifizetett milliós prémiumok, luxusparkolás a Kempinskiben és a baloldali haveri köröknek átjátszott tízmilliók – a Hagyó-korszakot idéző mutyihálózat a Városházán.

A "kivéreztetés" mesterkurzus: hogyan tüntessünk el milliárdokat, miközben pénzhiányra panaszkodunk?

Karácsony Gergely és a fővárosi vezetés évek óta játssza a mártírt, és Budapest "kivéreztetéséről" panaszkodik. A Budapest Brand körül feltárt botrány azonban megmutatja a valóságot: a pénz nem hiányzik, csak éppen rossz zsebekbe vándorol. A Fidesz-frakció által kezdeményezett vizsgálat döbbenetes képet festett a "szívcsakráról", ahol a közpénzek felelős felhasználása még hírből sem ismert. Szentkirályi Alexandra szerint a helyzet a "Hagyó-ügy és a nokiás dobozok óta nem látott botránnyal" fenyeget.

Prémiumok a semmire és luxusparkolás a szomszédban: A városházi aranyélet

Miközben a budapestiek a dugókban állnak és a lerohadt buszokra várnak, a Budapest Brand vezetői nem fukarkodtak a jutalmakkal. A vizsgálat szerint összesen több mint 50 millió forint prémiumot fizettek ki maguknak, méghozzá úgy, hogy a cég üzleti tervei egyetlen évben sem teljesültek! A prémiumfeladatokat pedig cinikus módon utólag, a munka elvégzése után írták le. A pénzszórás csúcsa azonban a parkolási ügy: bár a cég a Városházán működött, ahol ingyen is parkolhattak volna, a vezetők inkább a szomszédos luxusszálloda, a Kempinski mélygarázsát használták, havi 250 ezer forintért, összesen több mint 3,3 millió forintot elköltve a budapestiek pénzéből.

A baloldali kifizetőhely: DK-s cégek, Momentum-közeli kampányfőnökök

És hova tűnt a többi pénz? Túlárazott, felesleges szerződések formájában a baloldali haveri körökhöz. Több tízmillió forintos szerződést kapott a DK-hoz köthető Crevocorp. Közel 15 millió jutott a Mediánnak és a 21 Kutatóközpontnak, utóbbi éppen az az intézet, amelyik a Tisza Párt "szárnyalását" publikálja. De jutott a pénzből a volt momentumos, Puzsér- és Márki-Zay-féle kampányfőnök Zaránd Péternek is. A rendszer tehát tökéletesen működik: a budapestiek pénzét átláthatatlan szerződéseken keresztül folyatják ki a baloldali érdekköröknek. Ez nem városvezetés, hanem egy pénzszivattyú működtetése.

 Olvassa el a teljes jelentést, és ismerje meg a Karácsony Gergelyhez köthető mutyihálózat döbbenetes részleteit!

Forrás: Magyar Nemzet

 Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost

További híreink

Veszett rókát találtak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

L.L. Junior megint szerelmi bánatban szenved – újabb dráma a sztár életében?

Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij

Végre kiderült, hol érzi magát igazán jól a lakásban a fikusz

Ronaldo hisztije, győztes gól a hosszabbításban: így omlott össze a portugál válogatott

Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott válogatott összetételén

Visszatér a szezon slágerterméke a Lidlbe – 4999 forintért nem kapsz máshol ilyet

Megtörtént a katonai hatalomátvétel a forrongó szigetországban

További híreink

Megtörtént a katonai hatalomátvétel a forrongó szigetországban

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
2
Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó
3
Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?
4
Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén
5
Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről
6
Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó
7
Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó
8
A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta
9
A brüsszeli elit elárulta Európát? Itt egy hiányos lista a bűnökről
10
Nincs új a nap alatt: Magyar Péterék „régi motorosokat” szednek elő a baloldalról

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!