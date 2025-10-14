Karácsony szívcsakrája, mint pénznyelő: Útmutató a budapestiek milliárdjainak eltüntetéséhez

Megosztás itt:

A Fidesz-frakció évek óta kongatta a vészharangot, most pedig a vizsgálóbizottság is megerősítette: a Karácsony Gergely "szívcsakrájaként" emlegetett Budapest Brandnél rendszerszintű a pénzszórás. Visszamenőlegesen kifizetett milliós prémiumok, luxusparkolás a Kempinskiben és a baloldali haveri köröknek átjátszott tízmilliók – a Hagyó-korszakot idéző mutyihálózat a Városházán.

A "kivéreztetés" mesterkurzus: hogyan tüntessünk el milliárdokat, miközben pénzhiányra panaszkodunk?

Karácsony Gergely és a fővárosi vezetés évek óta játssza a mártírt, és Budapest "kivéreztetéséről" panaszkodik. A Budapest Brand körül feltárt botrány azonban megmutatja a valóságot: a pénz nem hiányzik, csak éppen rossz zsebekbe vándorol. A Fidesz-frakció által kezdeményezett vizsgálat döbbenetes képet festett a "szívcsakráról", ahol a közpénzek felelős felhasználása még hírből sem ismert. Szentkirályi Alexandra szerint a helyzet a "Hagyó-ügy és a nokiás dobozok óta nem látott botránnyal" fenyeget.

Prémiumok a semmire és luxusparkolás a szomszédban: A városházi aranyélet

Miközben a budapestiek a dugókban állnak és a lerohadt buszokra várnak, a Budapest Brand vezetői nem fukarkodtak a jutalmakkal. A vizsgálat szerint összesen több mint 50 millió forint prémiumot fizettek ki maguknak, méghozzá úgy, hogy a cég üzleti tervei egyetlen évben sem teljesültek! A prémiumfeladatokat pedig cinikus módon utólag, a munka elvégzése után írták le. A pénzszórás csúcsa azonban a parkolási ügy: bár a cég a Városházán működött, ahol ingyen is parkolhattak volna, a vezetők inkább a szomszédos luxusszálloda, a Kempinski mélygarázsát használták, havi 250 ezer forintért, összesen több mint 3,3 millió forintot elköltve a budapestiek pénzéből.

A baloldali kifizetőhely: DK-s cégek, Momentum-közeli kampányfőnökök

És hova tűnt a többi pénz? Túlárazott, felesleges szerződések formájában a baloldali haveri körökhöz. Több tízmillió forintos szerződést kapott a DK-hoz köthető Crevocorp. Közel 15 millió jutott a Mediánnak és a 21 Kutatóközpontnak, utóbbi éppen az az intézet, amelyik a Tisza Párt "szárnyalását" publikálja. De jutott a pénzből a volt momentumos, Puzsér- és Márki-Zay-féle kampányfőnök Zaránd Péternek is. A rendszer tehát tökéletesen működik: a budapestiek pénzét átláthatatlan szerződéseken keresztül folyatják ki a baloldali érdekköröknek. Ez nem városvezetés, hanem egy pénzszivattyú működtetése.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost