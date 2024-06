Karácsony szerint már tanult a politikai vádaskodásokból + videó

A 2021-es előválasztás során a 99 Mozgalom szolgálta ki Karácsony miniszterelnök-jelölti kampányát. Mint emlékezetes, több mint félmilliárd forintot gyűjtöttek össze, amit aztán párttársa, Perjés Gábor több részletben befizetett és nemcsak forint, hanem font és euró is érkezett. Az üggyel összefüggésben több helyen is házkutatást tartott a NAV, csakúgy mint a hetekkel ezelőtt kirobbant nagyon hasonló ügyben, ami pedig a 2019-es főpolgármester-jelölti kampányt érinti.

