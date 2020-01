Karácsony Pollreisszel építene szabad országot

Kísértetiesen emlékeztetnek Soros György 2015-ös tervére azok a javaslatok, amelyeket az Európai Liberálisok nyújtottak be az Európai Parlamentben - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Kovács Zoltán azt mondta: a dokumentumból kiderül, az önmagát Európa megújítójának kikiáltó politikusok nem veszélyt, hanem lehetőséget látnak a migrációban, amit menedzselni akarnak nem pedig megállítani. Balatonfüreden tartja szokásos, évadnyitó kihelyezett frakcióülését február 12-én és 13-án a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja - tudta meg a Magyar Nemzet. A lap információi szerint kiemelten foglalkoznak majd a börtönbiznisz megszüntetésével és a feltételes szabadságra bocsátás feltételeinek szigorításával. Költségvetési csalás miatt elrendelte a nyomozást az adóhatóság az MSZP zavaros pénzügyeivel kapcsolatban - írja a Magyar Nemzet. Varju László folyamatosan hazudik, joggal merül fel a kérdés, hogy meddig van helye a közéletben egy ilyen embernek - mondta a Demokratikus Koalíció újpesti irodája előtt a Fidelitas újpesti elnöke. Renge Zsolt közölte: habár a Gyurcsány Ferenc által vezetett DK „újpesti helytartója”, a „rózsadombi bányász", Varju László azt állítja újpesti, holott a saját Facebook-oldalára olyan dokumentumot töltött fel, amelyből kiderült, hogy a Rózsadombon él. Február 1-től Varga Ivett a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. új vezérigazgatója - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Hét településen tartanak időközi önkormányzati választást vasárnap: Győrben, Patakon, Bokorban, Pötrétén és Irotán polgármestert, Apátvarasdon és Sényén képviselőket választanak. A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét támogatja az MSZP győri szervezetének korábbi alelnöke. Németh Árpád, aki több cikluson át volt tagja MSZP-s színekben a közgyűlésnek, döntését azzal indokolta, hogy a vasárnapi időközi választás kimenetele meghatározó lesz a következő évtizedek szempontjából. Bárány István, az ellenzéki összefogás jelöltjeként megválasztott független önkormányzati képviselő is Dézsi Csaba Andrást, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét támogatja az időközi győri polgármester-választáson. Hét év alatt a felére csökkent a nem megfelelő fűtéssel rendelkező lakásokban élők aránya - közölte Rétvári Bence, a KDNP alelnöke. Nyilvánosságra hozták a felvi.hu oldalon a februárban induló keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárait. Az Európai Beruházási Bank 50 milliárd forint hitelt nyújt Magyarországnak az oktatási infrastruktúra fejlesztésére, megújítására - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a hitelszerződés aláírását követően. Három új hitelprogramot hirdetett meg a hazai kis- és középvállalkozásoknak a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. - jelentette be Sipos-Tompa Levente, az MFB Zrt. elnök-vezérigazgatója. Rendkívüli lehetőségeket rejt magában a tavaly létrehozott Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia a megelőzés, a diagnózis, az ellátás és a kutatás területén – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A kormány elkötelezett az egészségügy humánerőforrás-fejlesztése iránt, ezért folytatódnak a béremelések és tovább fejlesztik a nővérszállók hálózatát is - jelentette ki Csiki Zoltán, az egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár. Eljárást indít az Érdi Járási Hivatal a fertőzéseket okozó budaörsi szakrendelő egynapos szemészeti sebészet működési engedélyének ügyében - közölte a Pest Megyei Kormányhivatal. Vértesszőlős határában 51 konténerből álló, lakossági, önkiszolgáló raktárbázist nyitott a dán TITAN Containers - a létesítmény igények esetén 200 konténeresre bővíthető. Magyarország Európa legnagyobb gazdasági növekedését produkálja - jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a dán Vestfrost Zrt. új, 4,7 milliárd forintból elkészült csongrádi gyártócsarnokának avatásán. Az atomenergiát alkalmazó magyarországi létesítmények biztonságosan üzemeltek 2019-ben - mondta Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. A kereszténydemokrata pártoknak jó esélyük van az együttműködés megteremtésére a mérsékelt iszlám pártokkal, mert közös bennük, hogy mindegyik ragaszkodik saját identitásához - jelentette ki Orbán Viktor Indonéziában. A miniszterelnök hozzátette, Európában az a fő kérdés, hogy miképpen tudjuk megőrizni nemzeti és keresztény identitásunkat egy olyan időszakban, amikor az úgynevezett európai haladó, liberális politikai erők megpróbálnak nyomást gyakorolni ránk. Indonézia és Magyarország 500 millió dolláros közös befektetési alapot hoz létre - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter az ázsiai országban. Szijjártó Péter elmondta: a közös befektetési alapnak köszönhetően a magyar vállalatok részt vehetnek Indonézia rendkívül komoly közlekedési és vízgazdálkodási infrastrukturális fejlesztéseiben is. Példamutató, és komoly történelmi tudatról tanúskodik Magyarország kisebbségpolitikája - hangsúlyozta Bernd Fabritius, a német szövetségi kormány kitelepülők ügyéért és nemzeti kisebbségekért felelős megbízottja. A román főügyészség vizsgálja, hogy miként szerezhetett kedvezményesen román állampolgárságot több ezer orosz és ukrán polgár. Blokkolt az orosz biztonsági szolgálat egy Hollandiában bejegyzett online szolgáltatót, ahonnan novembertől több ezer bombafenyegetés érkezett oroszországi bíróságokhoz, iskolákhoz, kórházakhoz, bevásárlóközpontokhoz és más létesítményekhez. A görög szigeteken lakók tiltakozásának hatására az athéni kormány úgy döntött, hogy bezárja a Leszbosz szigetén található móriai regisztrációs központot, valamint további 4 tábort Híosz, Számosz, Lérosz és Kósz szigetén. Hűtőkamionban rejtőző 23 migránst állítottak elő a Belgium és Nagy-Britannia között közlekedő hajókat fogadó Zeebrugge kikötőjében - közölte a La Libre Belgique című lap. Franciaországban és Hollandiában előállították egy nemzetközi embercsempész-hálózat 23 tagját, akiket legalább 10 ezer migráns Nagy-Britanniába juttatásával vádolnak - közölte az Europol. Egy ember előállítottak a kelet-franciaországi Epinal településen, miután egy épületben robbanószerkezeteket találtak - az ügyben a párizsi terrorelhárítási ügyészség indított eljárást. Törvényerőre emelkedett a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás, miután a parlament által megszavazott egyezményt II. Erzsébet királynő jóváhagyta. Hetvennyolc települést foglaltak vissza az afgán kormányerők a táliboktól az elmúlt hetekben az ország nyugati részén lévő Gor és a vele szomszédos Herát tartományban - közölte az afgán védelmi minisztérium. Katonai támaszpontok ellen indítottak támadásokat a kormányellenes felkelők az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban - 40 szíriai katona vesztette életét, 80 megsebesült. A szíriai rezsim és támogatóinak civilek és gyerekek halálával járó légicsapásai elfogadhatatlanok, ezeket a hadműveleteket azonnal le kell állítani - hangsúlyozta az Európai Unió külügyi szolgálata. Lemondott Solymos László szlovák környezetvédelmi miniszter, miután részegen randalírozott egy pozsonyi étteremben és a rendőrök előállították. Lezuhant egy tűzoltó-repülőgép az Ausztrália délkeleti részén fekvő Új-Dél-Wales államban, a személyzet mindhárom tagja meghalt. A tüdőgyulladást okozó új koronavírus terjedésének megfékezésére a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhan után a vele szomszédos Huangkangban és Ocsouban is közlekedési zárlatot vezettek be. Azonosították a tanúk Haszan F.-et a Fővárosi Törvényszéken tartott meghallgatáson - a Belgiumban és Máltán tartózkodó tanúk mindegyike azt állította, hogy felismeri a szír férfit, aki az Iszlám Állam tagja volt. Rekordmennyiségű, több mint 22 kilónyi heroint találtak a pénzügyőrök egy brit autóban Röszkén - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Megsebesített egy késsel két rendőrt egy bűnügyi felügyelet alatt álló férfi Erdőkertesen. Pekler Zalán a jelenlegi világrekordnál jobb, új országos csúcsot érő 637,1 körös eredménnyel fejezte be az alapversenyt légpuskában, a müncheni H&N Kupán. Világcsúcsnak azonban ez az eredmény nem minősül, mert azt csak olimpián, világbajnokságon, világkupán vagy kontinensbajnokságon lehet lőni. Balázs Attilának görcsölt a lába, ezért feladta a nyolcaddöntőt a Bangkokban zajló keménypályás férfi challenger-tenisztornán. Újra a kanadai Glen Hanlon lett a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatának a vezetőedzője. Fél évvel a rajt előtt a szervezők elégedettek a tokiói olimpia előkészületeivel, amely szerintük időarányosan, a terveknek megfelelően zajlik.