Karácsony őszödi beszéde: Szabó Tímea megnevezte a szereplőket

A jogállamiság Magyarországon nem jogi, hanem becsületbeli kérdés - jelentette ki Orbán Viktor a finn miniszterelnökkel való találkozója után. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy amikor kérdőre vonnak bennünket vagy megkérdőjelezik a magyar jogállamiságot, akkor belelépnek a becsületünkbe, és azt javasolta, hogy ezt jól fontolják meg. Közös cél a jobb Európa építése - mondta Antti Rinne finn miniszterelnök Budapesten, miután magyar kollégájával, Orbán Viktorral tárgyalt. Az együttműködés útját választó vezetőkre van szükség, nem olyanokra, akik „marakodnak” - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Törökszentmiklóson. Dömötör Csaba hozzátette: Magyarország most gyarapodó időszakát éli és a kormány szeretné, ha ennek a gyarapodásnak minden magyar város és település részese lenne. Továbbra is kiáll mellette és támogatja Karácsony Gergelyt az MSZP és a DK. A baloldal közös főpolgármester-jelöltjéről múlt héten került elő egy felvétel, amelyen az MSZP-vel való rossz kapcsolatát elemzi. Valójában a szocialista Tóth Csaba irányítja Zuglót, nem pedig Karácsony Gergely - jelentette ki Várnai László független zuglói polgármesterjelölt Magyarország élőben című műsorunkban. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke megnevezte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a Párbeszéd volt elnökségi tagját, Erőss Gábort és a jelenlegi elnökségi tagot, Mach Pétert, mint akik Karácsony Gergely mellett szerepelnek a kiszivárgott hangfelvételen. Közel háromszáz embernek biztosítottak eddig munkát a Pécsi Járásban a területi operatív program 850 millió forintos forrásából megvalósuló, 2021 őszéig zajló foglalkoztatási program keretében. A szakképzés további erősítése érdekében átalakulnak az OKJ-képzések, ezzel a kormány újabb lépést tesz a munkaerőpiachoz jobban igazodó szakképzési rendszer felé - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A különféle elektromos hajtású, egy-, két-, sőt többkerekű járművek már Budapesten is megjelentek, ugyanakkor még hiányzik az átfogó szabályozás, amely ezekre a jelenleg besorolhatatlan státusú járgányokra is figyelemmel van - írja a Magyar Nemzet. A bevándorláspárti erők ismét megvétózták Trócsányi László uniós biztosi jelöltségét az Európai Parlament jogi szakbizottságában. Szájer József, a Fidesz EP-képviselője a szavazás után elmondta: a balliberális képviselők azért nem támogatták a volt tárcavezetőt, mert segített Magyarországnak megállítani a migrációt és megvédte a magyar embereket. Várhelyi Olivért, hazánk Európai Unióhoz akkreditált nagykövetét jelöli a miniszterelnök Trócsányi László helyett. Orbán Viktor elmondta: egyeztetett az Európai Bizottság elnökével és megkérte, hogy vegye fel a kapcsolatot az új jelölttel. Fontos célként határozta meg a transzatlanti kapcsolat javítását európai parlamenti meghallgatásán Phil Hogan leendő uniós kereskedelempolitikai biztos. Kétszáztizenöt migráns, főként családok és betegek érkeztek Leszboszról a görög szárazföldre egy komp fedélzetén a hatóságok engedélyével. Mintegy tízezer bevándorlót és menekültet akar visszaküldeni Törökországba a görög kormány 2020 végéig. Ha a szövetségi képviselőház megszavazza Donald Trump amerikai elnök alkotmányos felmentési eljárásának megindítását, a szenátus folytatni fogja az eljárást - jelentette ki Mitch McConnell, a szenátus többségi republikánus frakciójának vezetője. William Barr amerikai igazságügyi miniszter külföldi tisztségviselőktől kért segítséget a CIA és az FBI 2016-os tevékenységének vizsgálatához - jelentette a The Washington Post. Büntetés terhe melletti idézést küldött Rudy Giulianinak, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének a washingtoni képviselőház három bizottsága az Ukrajnával kapcsolatos vizsgálatok ügyében. Martín Vizcarra perui elnök feloszlatta az ország ellenzéki többségű parlamentjét, és Vicente Zeballos eddigi igazságügyi minisztert nevezte ki új miniszterelnökévé. A tárgyalások folytatására szólította fel az Egyesült Államokat Kim Szong észak-koreai ENSZ-nagykövet a világszervezet New York-i Közgyűlésének általános vitájában. Hárompárti koalíciós megállapodás született, és ennek nyomán megalakulhat a belgiumi Flandria regionális kormánya a május végi választásokat követően - jelentette a helyi sajtó. Összeomlott egy híd Tajvan északi részén, egy lezuhanó olajszállító teherautó pedig három halászhajót összezúzott. Tíz embert kórházba szállítottak, hatan közülük súlyos állapotban vannak. Egy hónap felfüggesztett szabadságvesztésre és 5 ezer eurós pénzbüntetésre ítélték Jean-Jacques Urvoas volt francia igazságügyi minisztert, mert információkat szolgáltatott ki egy ellenzéki képviselőnek az ellene folyó eljárásról. Nem jogerősen húsz év fegyházra ítélték emberölés bűntette és fogolyszökés vétsége miatt azt férfit, aki tavaly nyáron eltávozása alatt ölte meg barátnőjét - közölte a Nyíregyházi Törvényszék. Lemossa a Lánchidat, a városligeti Millenniumi hidat és a Szabadság hidat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. szerda és csütörtök éjszaka. A hidakat a munkák idejére lezárják a forgalom elől. Jégkorong Erste Liga: DEAC - Sport Club Csíkszereda (román) 3:6 Szilágyi Réka búcsúzott a női gerelyhajítás selejtezőjében a dohai atlétikai világbajnokságon. Bencze József lemondott a Csurgói KK férfi kézilabdacsapatának vezetőedzői posztjáról.