Karácsony Orbánt választaná Vona helyett

5.50 - REGGELI JÁRAT - A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.30 - DUNAÚJVÁROSBAN IS GYÕZHET AZ ELLENZÉKI JELÖLT - VENDÉG: PINTÉR TAMÁS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. 6.40 - DK: A FIDESZ ELLOPTA A KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ MAGYAROK ADATAIT - VENDÉG: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DK. 8.30 A PERONON - UJHELYI ISTVÁN EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕ, MSZP. MILLENIUM INTÉZET: 2010 ÓTA TÖBB MAGYAR VÁNDOROLT KI, MINT AHÁNYAN ELHAGYTÁK AZ ORSZÁGOT AZ 1956-OS FORRADALOM UTÁN. MÁR NYOMTATJÁK AZ ÁPRILIS 8-AI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS SZAVAZÓLAPJAIT BUDAPESTEN. MÁR 66 200-AN JELEZTÉK, HOGY NEM A LAKÓHELYÜKÖN, HANEM EGY MÁSIK MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEN SZAVAZNÁNAK. A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE 40 EZREN REGISZTRÁLTAK, EZ 11 EZERREL TÖBB, MINT 4 ÉVE. A LEGTÖBBEN TOVÁBBRA IS LONDONBAN SZAVAZNÁNAK, 6400-AN, MÜNCHENBEN 3200-AN, STUTTGARTBAN 2300-AN. FIZETETT KAMPÁNYT AKARNAK INDÍTANI A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁKBAN, HOGY MOZGÓSÍTSÁK A KINT ÉLÕ MAGYAR VÁLASZTÓKAT. TÕKÉS LÁSZLÓ: KÁROS LENNE A KÜLHONI MAGYARSÁG SZÁMÁRA, HA A FIDESZ-KDNP ELVESZÍTENÉ A VÁLASZTÁST. GYURCSÁNY FERENC A FACEBOOKON OSZTOTTA KI SZÉL BERNADETTET ÉS KARÁCSONY GERGELYT. AZ LMP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE NÉHÁNY NAPJA ARRÓL BESZÉLT, HOGY MEGTARTANÁ POLT PÉTERT FÕÜGYÉSZNEK. KARÁCSONY GERGELYT AZÉRT, MERT ORBÁN VIKTORT TARTANÁ MEG ÜGYVIVÕ MINISZTERELNÖKNEK. PÁLYÁZATI KIÍRÁS NÉLKÜL INTÉZTEK EGY 200 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁST ÁDER JÁNOSÉK EGY MOBIL VÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSRE. MEGSZAVAZTA A CEGLÉDI KÖZGYÛLÉS, HOGY ELKÉRIK A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERÛSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ OLAF-JELENTÉST. BAKONDI GYÖRGY FIDESZES E-MAIL CÍMÉRÕL KEZDTEK EL HAZUGSÁGOKKAL SPAMMELNI EMBEREKET. AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGHOZ FORDUL A DK A KÉRETLEN FIDESZES E-MAILEK MIATT. A JOBBIK ÚJABB BEADVÁNNYAL FORDUL A MENTELMI BIZOTTSÁGHOZ SEMJÉN ZSOLT VADÁSZATAI MIATT. IRÁNYTÛ: A JOBBIKOS SAS ZOLTÁN GYÕZHETI LE A FIDESZ JELÖLTJÉT PEST MEGYE 7-ES SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. REPUBLIKON: A FIDESZESEK SZERINT IS KOMOLY PROBLÉMA A DIÁKOK ÉS A TANÁROK TÚLTERHELTSÉGE. A JOBBIKOS SZAVAZÓK ELÉGEDETLENEBBEK AZ OKTATÁSSAL, MINT A BALOLDALI SZAVAZÓK. ORBÁN AZZAL DICSÉRTE MEG A FIDESZ KÉPVISELÕJELÖLT-ASSZONYÁT, HOGY AZ EGYIK LEGFÉRFIASABB PARLAMENTI KÉPVISELÕ VOLT - 444. BÁR TÖRVÉNYSÉRTÕ LEHET, ORBÁN VIKTOR TOVÁBBRA IS LELKESEN FOTÓZKODIK KISGYEREKKEL. PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE: SÚLYOSAN ETIKÁTLAN BIODÍSZLETKÉNT HASZNÁLNI GYEREKEKET. A MOMENTUM KIFOGÁST NYÚJT BE ORBÁN ÓVODALÁTOGATÁSA MIATT. AZ EU EGYELÕRE MENTESSÉGET KAP AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA IMPORTÁLT ACÉLRA ÉS ALUMÍNIUMRA KIVETETT VÁMOK MEGFIZETÉSÉRE. DONALD TRUMP BEJELENTETTE, HOGY VÉDÕVÁMOKAT VETNEK KI MINTEGY 60 MRD DOLLÁRNYI KÍNAI IMPORTTERMÉKRE. KINEVEZTE ANDREJ KISKA ÁLLAMFÕ AZ ÚJ SZLOVÁK MINISZTERELNÖKÖT, PETER PELLEGRINIT. ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY CSEHORSZÁGI VEGYI ÜZEMBEN, HATAN MEGHALTAK, ÉS TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. SZTRÁJKOLNAK A KÖZALKALMAZOTTAK ÉS A VASÚTI DOLGOZÓK FRANCIAORSZÁGBAN. ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLTEK EGY AFGÁNT NÉMETORSZÁGBAN NEMI ERÕSZAK ÉS GYILKOSSÁG MIATT. THERESA MAY: OROSZORSZÁG ARCÁTLAN TÁMADÁST INTÉZETT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ELLEN. LONDONI OROSZ NAGYKÖVET: LONDON SEMMIFÉLE TÁJÉKOZTATÁST NEM ADOTT MOSZKVÁNAK A SZKRIPAL-ÜGY KAPCSÁN. A LITVÁN ELNÖK OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSÁT FONTOLGATJA A SZKRIPAL-ÜGY MIATT. A TEXASI ROBBANTÁSOK ELKÖVETÕJE VIDEOVALLOMÁST RÖGZÍTETT, MIELÕTT SZERDÁN FELROBBANTOTTA MAGÁT. 20 CIVIL IS ÉLETÉT VESZTETTE EGY LÉGICSAPÁSBAN AZ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNYBAN. 6,3 MILLIÓ DOLLÁR ÉRTÉKBEN LOPTAK EL HEKKEREK KRIPTODEVIZÁT JAPÁNBAN, A TAVALYI ÉVBEN. ROBBANTÁSOS MERÉNYLETET KÖVETTEK EL A SZOMÁLIAI FÕVÁROSBAN ISZLAMISTA SZÉLSÕSÉGESEK. A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG VISSZAVONULTATTA A VÁLOGATOTT 13-AS MEZSZÁMÁT, AMELYBEN GÖRBICZ ANITA SZEREPELT. HOSSZAN TARTÓ SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN ÉLETÉNEK 69. ÉVÉBEN ELHUNYT KULCSÁR FERENC FELVIDÉKI MAGYAR KÖLTÕ. CSÜTÖRTÖKÖN DÉLELÕTT A SZABADSÁG HÍD PESTI HÍDFÕJÉNÉL EGY FÉRFI BELEESETT A DUNÁBA. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY GÉPKOCSI A 84-ES FÕÚT SÁRVÁRI ELKERÜLÕJÉN, A BALESETBEN 3 EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM AUTÓ BUDAPEST IX. KERÜLETÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. 11 KG HEROINT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY MACEDÓN FÉRFI JÁRMÛVÉBEN ELREJTVE A RÖSZKEI AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELÕHELYEN.