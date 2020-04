Karácsony: Mindent rendben talált a kormányhivatal vizsgálata

1579-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Életét vesztette újabb 12 beteg, ezzel 134-re emelkedett az elhunytak száma és 192-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Csütörtökön tizenegy, korábban a kórházban rendbontó iráninak kell elhagyni az országot - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Vizsgálják, hogy mi történt a Pesti úti Idősek Otthonában – mondta a fővárosi kormánymegbízott a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Sára Botond közölte: arról gyűjtenek adatokat, hogy a tömeges megbetegedések előtt betartották-e a járványügyi előírásokat az intézményben. A következő hetek döntik el, mikor tetőzik idehaza a járvány - mondta Jankovics István virológus a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Huszonnégy óra alatt 10 millió 700 ezer maszk érkezett Magyarországra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Hosszú távú terv része a kórházi ágykapacitások felszabadítása - mondta Kollár Lajos miniszteri tanácsadó az M1-en. Elindult a Fidesz angol nyelvű honlapja, hogy rendszeresen, hiteles információt nyújtson a nagyobbik kormánypárt aktuális döntéseiről - közölte Novák Katalin. A Fidesz alelnöke kiemelte: a honlap célja az, hogy véget vessen a tömegesen megjelenő álhírgyártásnak. Részlegesen újraindította termelését az Audi Hungaria. A győri gyár a német konszernnel egyeztetve átfogó intézkedési csomagot hozott létre, hogy elkerüljék a járvány terjedését. A Hankook Tire rácalmási gyáregysége újraindította a gyártási folyamatokat, hogy az üzleti partnerei folyamatos kiszolgálását a jövőben is biztosítani tudja. A Jysk áruházlánc 65 milliárd forintból regionális áruelosztó központ épít a Pest megyei Ecseren - jelentette be Szijjártó Péter miniszter, a beruházás 300 új álláshelyet teremt. A Nemzetközi Valutaalap is elismeri, a magyar gazdaság alapjai rendben vannak, és azok a válságkezelő intézkedések, amelyeket a magyar kormány meghozott, jó döntések voltak – mondta Schanda Tamás államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Ingyen hitelhez juthatnak a gazdák az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitelével - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Kossuth rádióban. Újabb mentőövet kapnak a kormánytól a mezőgazdaságban dolgozók, a törlesztési moratórium után kamatmentes hitelt is igénybe vehetnek a gazdák – mondta Nagy István agrárminiszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Komárom-Esztergom megyei önkormányzat támogató döntésével hárommilliárd forintnyi beruházás valósulhat meg a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében, az összeg kétharmadából a bölcsődéket fejlesztik. A módosított nyelvvizsga-követelmények részleteiről egyeztetett a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. A HÖOK közölte: a nyelvvizsga hiányában átvehető diploma az egyetemi és főiskolai, alap- és mesterszakos végzettségekre egyaránt érvényes. Már nyolc átkelőt használhatnak a magyar-román határon az ingázók - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Újabb támadás készül Brüsszelben Magyarország ellen - írja a Magyar Nemzet. Csütörtökön és pénteken ismét virtuálisan ül össze az Európai Parlament, a testület a koronavírus elleni küzdelemről, illetve a világjárvány következményeiről szóló álláspontjáról szavaz. A lap információi szerint az állásfoglalásban az EP elítéli, hogy Magyarországon időkorlát nélkül hirdették ki a járványügyi veszélyhelyzetet. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte az 1 982 281-et, miközben világszerte 126 722-en vesztették életüket a Covid-19-ben, és 487 471 a gyógyultak száma - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítéséből. Újabb harminc napra meghosszabbították Romániában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében március közepén bevezetett rendkívüli állapotot. Bár a következő hetekben Csehországban fokozatosan feloldják az üzleti életet, szolgáltatásokat és vállalkozásokat korlátozó, a koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedéseket, a szájmaszk kötelező köztéri használatának eltörlése nincs még napirenden. Olaszországban egy nap alatt 675 új fertőzöttet diagnosztizáltak, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma meghaladta a 21 ezret. Franciaországban az elmúlt 24 órában 762-vel 15 729-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak a száma, több mint 500-an kórházban, 206-an idősotthonokban vesztették életüket. Spanyolországban a SARS-CoV-2 vírust eddig több mint 172 ezer ember szervezetében mutatták ki, a járványnak 18 ezer halálos áldozata van. Nagy-Britanniában átlépte a 12 ezret az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma, több mint 93 ezer fertőzöttet tartanak nyilván. Törökországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 65 ezret, a járvány következtében több mint 1400-an vesztették életüket. Oroszországban az elmúlt nap alatt több mint 3 ezerrel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma. Minden, Moszkvába behajtó gépkocsinál ellenőrzi mától a közlekedési rendőrség a digitális igazolvány meglétét - közölte az orosz belügyminisztérium fővárosi főcsoportfőnöksége. Az Egyesült Államokban 580 ezer a diagnosztizált fertőzöttek és több mint 23 ezer az elhunytak száma. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy leállítja az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének nyújtott amerikai pénzügyi hozzájárulást, mert szerinte a szervezet nem megfelelően reagált a koronavírus-járványra. Fokozatosan tervezi újranyitni az egyesült államokbeli Kalifornia állam gazdasági és mindennapi életét Gavin Newsom kormányzó. Washington nem tartja provokációnak, sem fenyegetésnek az újabb, kedd reggeli észak-koreai rakétakísérletet - jelentette ki Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője. Horvátország a zágrábi földrengésre és a koronavírus-járványra hivatkozva elhalasztja a humanitárius segítségre szoruló gyermekek befogadását a görögországi menekülttáborokból - írta a Vecernji List című horvát napilap. Elfogtak négy feltételezett iszlamista terroristát Németországban szerdán - közölte a szövetségi legfőbb ügyészség. Rendőrökre támadnak a franciaországi no-go zónák drogkereskedői - írja a V4 nemzetközi hírügynökség. A nagyrészt migránsok lakta területeken egyre feszültebb a helyzet az áruhiány és az átmeneti munkanélküliség miatt. Harangozással emlékeznek meg ma este a párizsi Notre-Dame-ban a székesegyházban pusztító egy évvel ezelőtti tűzvészről. Két, egymással szomszédos Bács-Kiskun megyei baromfitartó telepen rendelt el a Nébih a madárinfluenza szempontjából különösen kockázatos járványvédelmi hiányosságok miatt azonnali forgalmi korlátozást és az állatok zártan tartását. Djokics Zseljko vezetőedző szerint májusban indulhat újra az élet az Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabdacsapatánál. A Magyar Diáksport Szövetség befejezettnek nyilvánította a diákolimpia 2019-20-as idényét.