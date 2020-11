Karácsony miatt százmilliós büntetést fizetett a BKV

Az Országgyűlés ma rendkívüli ülést tart, amelyen a képviselők a kormány által tizenöt napra hirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról döntenek. Éjféltől szigorításokat vezetnek be Magyarországon is a koronavírus elleni védekezés miatt, ha az Országgyűlés megszavazza a kormány számára a rendkívüli felhatalmazást - jelentette be a Facebookon a miniszterelnök. Orbán Viktor egyebek mellett a kijárási tilalom új szabályairól, a rendezvények létszámkorlátozásáról, illetve az oktatás és a szolgáltatások további működéséről is beszélt. Este 8 és reggel 5 óra között kijárási korlátozás lép életbe. Az éttermek bezárnak, csak házhoz szállítás lehetséges. Az üzletek, fodrászatok este 19 órakor bezárnak. A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak. Családi-és magánrendezvényeken csak tízen vehetnek részt. Esküvőket csak lakodalom nélkül lehet rendezni. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni. A szabadidős létesítmények, uszodák, múzeumok, színházak bezárnak. Felsőoktatás csak online formában fog működni. A középiskolákban 8. osztály felett digitális oktatás lép életbe. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége fontosnak és több mint időszerűnek nevezte a kormány által a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében most meghozott „érdemi korlátozó intézkedéseket". A járvány kezelése szempontjából a kormány dinamikusan bevezetett korlátozó intézkedései - így a kedd éjféltől elrendelt új szabályok is - „elfogadhatóak és üdvözítőek" - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Szükséges és indokolt lépéseket jelentett be a koronavírus-járvány miatt Orbán Viktor miniszterelnök - írta a főpolgármester a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely hozzátette: azonban az intézkedések „szükségesek és indokoltak lettek volna korábban is, hiszen a járvány kontrollja hetekkel ezelőtt kicsúszott a kormány kezéből". Közös érdek a fertőzés csökkentése és az olyan események minimalizálása, ahol átadható a kór - hangsúlyozta Kacskovics Imre immunológus a Hír Tv Magyarország élőben Extra című műsorában. A szakember kiemelte: a korlátozó intézkedések után 10-14 nap múlva lehet majd érzékelni, hogy csökken a betegek száma a kórházakban. 5162 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 114.778-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 55 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 2493-ra emelkedett, 26 161-en meggyógyultak. Továbbra is tarthatók szentmisék, de csak a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége azt kéri, hogy az egyházközségek szerdától ne tartsanak istentiszteletet, közösségi alkalmakat - olvasható az elnökség közleményében. Újabb favipiravir-szállítmány, egymillió tabletta érkezett Kínából - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videóban. Ismét nem hallgatta meg a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs képviselőit a parlament népjóléti bizottsága, mivel az ülést berekesztették. Az MSZP-s Korózs Lajosnak távoznia kell az Országgyűlés népjóléti bizottsági elnöki posztjáról - közölte a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán. A magyar igazságszolgáltatási rendszer hatékonysága megfelel az európai elitének - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán. A kormány családtámogatási programjának szinte minden elemére igaz, hogy minél több a gyermek, annál több a pénz, a támogatás - jelentette ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter az InfoRádióban. Újabb 1026 nyertes településnek közel 10 milliárd forint támogatást osztanak ki a Magyar falu program pályázatain - közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Az ország eddigi legnagyobb alapterületű csomaglogisztikai depóját építette meg a Magyar Posta Fóton. A 15 ezer négyzetméteres üzem 300 csomagfeldolgozónak és 40 irodai munkatársnak biztosít álláslehetőséget. A lengyel és a magyar kormány az illegális bevándorlók befogadása helyett a helyszíni segítségnyújtást tartja a leghatékonyabbnak - szögezte le Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár. Lemondott az észt belügyminiszter, miután vasárnap bizonyítékok nélkül korruptnak nevezte a megválasztott amerikai elnököt és annak fiát, Joe és Hunter Bident. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója kijelentette, hogy szorosan együtt kíván működni a Joe Biden jövőbeli kormányával. Andrzej Duda lengyel elnök ratifikálta a megerősített lengyel-amerikai védelmi együttműködésről szóló szerződést, amelynek értelmében tartóssá válik az amerikai katonai jelenlét Lengyelországban. Christopher C. Miller személyében új védelmi minisztert nevezett ki Donald Trump amerikai elnök. Donald Trump amerikai elnök jogászcsapata benyújtotta a perkeresetet a pennsylvaniai választások miatt. Mitch McConnell, az amerikai szövetségi szenátus republikánus többségének vezetője támogatja Donald Trump elnököt a választások vitatott eredményeit tisztázó jogi eljárások megindításában. A világon 50,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 33,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Kilencven százalékban hatásos lehet az amerikai Pfizer és a német Biontech gyógyszergyártó által kifejlesztett kísérleti oltóanyag az új típusú koronavírus ellen - jelentette be a két cég. Az Európai Unió 300 millió adag oltóanyagot fog vásárolni a Pfizertől és a Biontechtől - jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ha a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság jóváhagyja a Pfizer és a BioNTech gyógyszeripari cégek által kifejlesztett koronavírus-vakcinát, Nagy-Britannia megkezdi az oltóanyag alkalmazását - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök és Joe Biden megválasztott elnök is üdvözölte az amerikai Pfizer és a német BioNTech gyógyszergyártó által kifejlesztett kísérleti vakcinát. Ezen a héten kerül először ipari mennyiségben Covid-19 elleni vakcina az orosz kórházakba - jelentette be Mihail Murasko egészségügyi miniszter. Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, hétfőre is csaknem 8,7 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, eközben egyre telítődnek a kórházak, Kárpátalja megyeszékhelyén, Ungváron áldatlan állapotokról számoltak be. Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek pozitív lett a koronavírus-tesztje - ezt ő maga hozta nyilvánosságra közösségi oldalán. Jelentősen csökkent a kiszűrt fertőzöttek száma és aránya a koronavírus-tesztelés hétvégi, már második fordulójában Szlovákiában az előző hétvégén tartott teszteléshez képest - jelentette be Igor Matovic szlovák miniszterelnök. További olaszországi tartományok és térségek járványveszélyességi fokozatát emelik meg - közölte az érintett Abruzzo régió elnöke közösségi oldalán. A dél-spanyolországi Andalúziában újabb járványügyi megszorítások lépnek életbe: növelik az éjszakai kijárási tilalom időszakát, az egyetemi oktatás online folytatódik, a nem létfontosságú szolgáltatások pedig délután 18 óra után nem vehetők igénybe. Javul a koronavírus-járvány miatti helyzet azokban a francia nagyvárosokban, ahol október közepén éjszakai kijárási tilalom lépett életbe, de a vírus továbbra is terjed az egész országban, és a második hullám országos tetőzése még csak most következik. Hollandiában egy hét alatt 46 százalékkal csökkent az újonnan azonosított koronavírusos fertőzöttek száma, három héttel a szigorított korlátozó intézkedések és lezárások után - írta a helyi sajtó. Tüntetők hatoltak be az örmény parlament és kormány épületébe az ellen tiltakozva, hogy az örmény miniszterelnök bejelentette: megállapodást írt alá a hegyi-karabahi fegyveres konfliktus lezárásáról az azerbajdzsáni elnökkel és az orosz államfővel. A Moszkva, Baku és Jereván között Hegyi-Karabah ügyében létrejött megállapodások a fegyveres konfliktus lezárásáról lehetőséget nyújtanak a kérdés igazságos rendezésére - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök. Oroszország közép-európai idő szerint négy órától elkezdte békefenntartók Hegyi-Karabahba telepítését, párhuzamosan az örmény csapatok kivonásával - közölte az orosz védelmi minisztérium. Ezrek tüntettek már második napja Georgia fővárosában az október 31-i parlamenti választás megismétléséért, de voltak köztük olyanok is, akik a koronavírus-járvány ellen hozott kijárási tilalom ellen tiltakoztak. Agyonlőttek egy újságírót a Mexikó középső részén található Salamanca városában munka közben. Elfogott a rendőrség egy török embercsempészt, aki harmincnyolc, magát szírnek valló migránst szállított német rendszámú kisteherautójának rakterében az M6-os autópályán kedd hajnalban. Ismét magyar rendőrök indultak Észak-Macedóniába, hogy segítséget nyújtsanak a határőrizeti feladatok ellátásában - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Fennakadások nélkül közlekedtek a 3-as metróvonal felújítás alatt álló középső szakaszának forgalmát kiváltó járatok Budapesten a hétfő reggeli csúcsidőben - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szabó Szebasztián egy második és egy harmadik helyet szerzett hétfőn a Nemzetközi Úszóliga délutáni programjában. A klubok megállapodtak arról, hogy eltörlik a középszakaszt a jégkorong Erste Ligában. Csányi Sándor elnök bejelentette, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség félbeszakítja az amatőr bajnokságait. A Magyar Labdarúgó Szövetség a koronavírus terjedését korlátozó legújabb intézkedések miatt visszatéríti a válogatott soron következő mérkőzéseire szóló jegyek árát. Megfertőződött a koronavírussal Jorge Maqueda, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának világbajnok spanyol jobbátlövője.