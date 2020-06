Karácsony még mindig nem döntött a Lánchíd felújításáról

Áder János köztársasági elnök elrendelte a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló jogszabály kihirdetését. 4078-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 567-re emelkedett az elhunytak száma, 2547-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 964 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 210 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. Megszűnik a február 25-én létrehozott Operatív Törzs napi tájékoztatója, de a védekezésért felelős csoport tovább dolgozik. Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője elmondta, hogy az elmúlt 133 napban, 24 órában dolgoztak a járvány elleni védekezésben. Az operatív törzs ügyeleti központja 14 ezer ügyben járt el a szervezet megalakulása, február 5. óta. Megköszönte az operatív törzs munkáját a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében a járvány elleni védekezés 98. napján azt írta: első évad, utolsó fejezet. Megengedhetetlen - így foglalta össze véleményét a baloldali kamuvideó ügyében a KDNP frakcióvezetője. Harrach Péter azt mondta, a válságkezelésben az Orbán-kormány a legjobb, mégpedig azért, mert demokratikus viszonyok között hatékony eszközöket képes alkalmazni. Újhelyi István EP-képviselő közvetlen munkatársa is részt vett az elhíresült MSZP-s mentős álvideó készítésében, ami felveti a tiltott pártfinanszírozás problémáját is – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz Európai Parlamenti képviselője gyalázatosnak nevezte a szocialisták viselkedését. Úgy fogalmazott: jó érzésű ember nem csinál ilyet, különösen nem egy közjót szolgáló politikai párt egy világjárvány kellős közepén. A jövő évi költségvetési tervezet ellen tiltakoztak ellenzéki polgármesterek. Szerintük a költségvetés olyan terheket ró az önkormányzatokra, amelyek ellehetetlenítik azokat. Képmutató a baloldal az önkormányzatokat illetően - reagált az ellenzékiek nyilatkozatára a Fidesz. A párt közleménye szerint az önkormányzatok jövőre 118 milliárd forinttal kapnak többet, mint idén. Tudomásul kell venni, hogy a főváros nem ér véget a Nagykörútnál, a külső és a belső kerületekben élőknek ugyanaz az infrastruktúra jár - jelentette ki Schneller Domonkos államtitkár a Kossuth Rádióban. Nem alkotmányellenesek a rémhírterjesztésre járvány idején vonatkozó szabályok, ugyanakkor csak olyan tény közlését fenyegetik büntetéssel, amelynek hamisságáról az elkövetőnek már az elkövetéskor tudnia kellett - mondta ki az Alkotmánybíróság. Elkészültek és rendelhetőek az új nemzeti alaptanterv szerint összeállított tankönyvek és munkafüzetek - jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. ITM: A kormány kiemelt célja a nagy növekedési potenciállal rendelkező, a zöldgazdasághoz és -iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztéseinek támogatása. Felülvizsgálná a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a jelenlegi szabályozását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – írja a Magyar Nemzet. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a nyitott magyar gazdaságban fontosak a nemzetközi cégek, de „a magyar gazdaság lelkét a magyar tulajdonban lévő vállalatok adják”. Az elmúlt tíz évben a kormány sokat tett a nemzetiségek megamaradásáért, például megötszöröződött a támogatásuk - mondta Soltész Miklós államtitkár. A koronavírus-járvány kezelése után eljött a gazdasági intézkedések ideje, a világjárvány ugyanis nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is - jelentette ki Szijjártó Péter Belgrádban, ahol Ivica Dacic szerb külügyminiszterrel tárgyalt. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: ha a gazdasági védekezés során Szerbia és Magyarország szorosan együttműködik, akkor újra komoly sikereket érhetnek el. Emellett a két ország elhelyezkedéséből adódó előnyöket is maximálisan ki kell használni. A Vajdaság Szerbia és Magyarország közös sikertörténete - hangsúlyozta Szijjártó Péter Bácsfeketehegyen, ahol a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának keretében létrehozott fagyasztottzöldség-feldolgozó üzemet adta át. Az új típusú koronavírus-járvány miatt idén nem szervezik meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort - tudatták a a szervezők. Világszerte 8 173 940 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 443 685, a gyógyultaké pedig 3 955 169 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában egy nap alatt 758 új koronavírusos beteget regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 33 ezret, a betegség halálos áldozatainak száma 31-gyel nőtt. Az ukrán kormány úgy határozott, hogy július 31-ig meghosszabbítja az országos karantén hatályát. Csaknem egy hete száz alatt van a koronavírus-fertőzéssel újonnan regisztráltak napi száma Belgiumban. Svédországban meghaladta az ötezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Brazíliában egy nap alatt újabb 37 300 emberről bizonyosodott be, hogy koronavírus-fertőzött, a latin-amerikai országban meghaladta a 45 ezret a járvány következtében elhunytak száma. A német védelmi miniszter helyteleníti a Németországban állomásoztatott amerikai katonák csökkentését, és nem tartja megfelelőnek a döntés indoklását. Lengyelország kiáll azért, hogy a Németországban állomásozó amerikai erők esetleges létszámcsökkentése ne gyengítse Európát - jelentette ki a lengyel államfő kabinetfőnöke. A török hadsereg hadműveletet indított Észak-Irakban kurd fegyveresek ellen - jelentette be Ankara. Újdelhi több száz katonát küldött az indiai-kínai határhoz a Himalájában, miután a két ország határőrsége között kialakult összetűzésben legalább húsz indiai katona életét vesztette. Az afgán biztonsági erők 18 tagja életét vesztette a radikális iszlamista tálibok két támadásában. Gyerekei szeme láttára öltek meg egy szövetségi bírót a feleségével együtt a mexikói Colima államban. Több mint ezer járatot töröltek Peking két nemzetközi repülőterén a koronavírus okozta megbetegedések növekvő száma miatt - számolt be a China Daily című kínai pártlap. Megszűnt a karanténba vonulási kötelezettség a Magyarország és Románia közötti határátlépés esetén a két ország állampolgárai számára. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy román férfi ellen, aki 2004-ben mellkason szúrt egy másik férfit, aki egy nő védelmére kelt - közölte a fővárosi főügyész. Felszámolt a rendőrség több Miskolc környéki drogbandát - öt hónap alatt mintegy ötvenezer adagnyi kábítószert foglaltak le. Rendőri intézkedés során életét vesztette egy 55 éves férfi Salgótarjánban - közölte a Terrorelhárítási Központ. Életének 85. évében elhunyt Csurka László Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész. A jövő évre halasztott labdarúgó Európa-bajnokság mind a 12 helyszíne, köztük Budapest vállalta a 2021-es rendezést is, így a magyar fővárosban az eredeti terveknek megfelelően három csoportmérkőzésre és egy nyolcaddöntőre kerül sor. Szeptember 24-én Budapesten, a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztesének összecsapását, a labdarúgó Európai Szuperkupáért kiírt mérkőzést. Bajnokok Ligáját Portugáliában, míg az Európa-ligát Németországban fejezik be egy nyolccsapatos tornával a kontinentális labdarúgó-szövetség döntése szerint. A Ferencváros a kupagyőztes Budapest Honvéd vendégeként aratott 2:-0-s győzelmével megvédte bajnoki címét a labdarúgó OTP Bank Ligában. Labdarúgó NB I: Kisvárda - Zalaegerszeg 0:1 A Magyar Evezős Szövetség tájékoztatása szerint július 30. és augusztus 2. között Szegeden rendezik meg az idei országos bajnokságot. A Ceglédi KKSE indul a férfi kézilabda NB I következő idényében a visszalépett Mezőkövesdi KC helyett.