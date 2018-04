Karácsony még tíz-tizenöt körzetben számít visszaléptetésekre

Karácsony Gergely szerint kilencvenöt százalék az esélye, hogy kedden és szerdán újabb érdemi bejelentések lesznek visszaléptetésekről.

Az MSZP–Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje az ATV-ben hangsúlyozta: ez nem az ő szövetségük döntése, részt kell benne vennie a DK-nak, az Együttnek és az LMP-nek is, bár utóbbi hivatalosan nem nyitott a tárgyalásokra. Vasárnap már tárgyaltak is a DK és az Együtt vezetőivel, és beszéltek az LMP politikusaival is – tette hozzá Karácsony. Szerinte tíz-tizenöt fontos körzetet érinthet az a csomag, amelyet most készítenek elő.