Karácsony körmére nézhetnek

Véget ért az Egy övezet, egy út fórum Kínában. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán kiemelte, a Kelet és a Nyugat végre nem vetélytársként tekint egymásra, hanem partnerként, ennek köszönhetően a migráció egyik nagy kérdése is megoldódik. Orbán Viktor hangsúlyozta, eddig szinte lehetetlennek tűnt összekötni Európát Ázsiával, de a politikai szándéknak, a pénznek és az akaratnak köszönhetően most ez is megvalósulhat. A magyar-szerb-kínai összefogással megújuló Budapest-Belgrád-vasútvonal fogja jelenteni a leggyorsabb szállítási útvonalat Délkelet-Európa és a kontinens belseje között - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Rengeteg új munkahelyet teremthet, ha a Kínával kötött megállapodás nyomán a fejlesztések megvalósulnak - erről beszélt Nádasi Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozatának elnöke az M1-en. Az Európai Parlamenti választás tétje, hogy meg tudjuk-e védeni a nemzeti függetlenséget és meg tudjuk-e állítani a bevándorlók beáramlását - mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Bayer Show-ban. Rogán Antal hangsúlyozta, a májusi voksolás fontosságát a magyar választók is érzik, az ellenzéknek viszont ezekre a problémákra nincs válasza. Kubatov Gábor szerint azért is lesz minden korábbinál fontosabb a május 26-i EP-választás, mert törekvések vannak Európa tradícióinak, keresztény alapjainak megváltoztatására - erről a Fidesz alelnöke beszélt a Kossuth Rádióban. Az európai parlamenti választás sorsdöntő, történelmi jelentőségű, ezért mindenkit arra biztatnak, vegyen részt a voksoláson – mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Országos tájékoztató akciót indít Bangóné Borbély Ildikó patkányos kijelentéséről a Fidesz - jelentette be a párt kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs azt mondta: az MSZP-s politikus kijelentésével átlépett egy határt, mert nem szabad embereket megalázni akkor sem, ha a politikai ellenfél szavazóiról van szó. Az MSZP-Párbeszéd tájékoztatást követel a kormánytól, hogy mennyi pénzt költött magyarországi vendégmunkások toborzására és hány, unión kívülről érkező munkavállaló dolgozik az országban - mondta Bihal Dávid, a szocialisták elnökségi tagja. A Demokratikus Koalíció az Országgyűlés költségvetési bizottságának rendkívüli ülését kezdeményezi a jövő évre tervezett nyugdíjkorrekció kérdésében - jelentette be Varju László, a testület elnöke. A szociális dolgozók bérrendezésére szólította fel a kormányt Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. Hivatalos látogatásra Marokkóba utazott Kövér László, az Országgyűlés elnöke - közölte Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke. Autóipari és egyetemi együttműködésről folytatott megbeszéléseket Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter a belső-kínai Csungkingben. A májusi európai parlamenti választás után új esély nyílhat a menekültügy körüli kérdések rendezésére az Európai Néppárt csúcsjelöltje szerint. A „migráció kérdése továbbra is nyílt politikai seb a kontinensen” és sok kárt okoz, mert megosztottsághoz és vitához vezet, és ezzel akadályozza a munkát a közösség jövőjét tekintve fontos területeken - mondta Manfred Weber. Nem a jobb- vagy a baloldalhoz tartozó, hanem az európai polgárok szükségleteire figyelő frakciót kell alakítani az Európai Parlamentben - közölte Luigi Di Maio olasz kormányfőhelyettes, az Öt Csillag Mozgalom vezetője Varsóban. A kormányzó brit Konzervatív Párt elnöke szerint a brit kormány elsődleges célja továbbra is az, hogy Nagy-Britanniának ne kelljen részt vennie a május végén esedékes európai parlamenti választásokon. A brit EU-tagság megszűnése a kormányzó brit Konzervatív Párt megbocsáthatatlan szabotázsa Skócia ellen - közölte a skót miniszterelnök. Nicola Sturgeon szerint eljött az ideje Skócia függetlenné válásának. A skót miniszterelnök szerint a Skóciában élő és dolgozó külföldi EU-állampolgárok a skót nemzet tagjai, és Skócia azt szeretné, ha a Brexit után is maradnának. Előrehozott parlamenti választásokat tartottak Spanyolországban - Miguel Ángel Oliver kommunikációs államtitkár tájékoztatása szerint a részvételi arány 4,6 százalékponttal magasabb, mint a legutóbbi szavazáson, 2016 júniusában. Spanyolországban szocialista győzelmet és kormányalakítási patthelyzetet jósol a GAD3 felmérése, amely szerint a Spanyol Szocialista Munkáspárt a szavazatok 28,1 százalékát szerezhette meg. Volodimir Zelenszkij megválasztott ukrán elnök azt üzente Vlagyimir Putyin orosz államfőnek, ne reménykedjen abban, hogy sok ukrán akar orosz állampolgárságot. Betiltották Srí Lankán az arcot elfedő összesfajta ruházatot, amely megakadályozza az azonosítást, egy héttel a húsvétvasárnapi Srí Lanka-i terrortámadások után. Egy tizenkilenc éves férfi nyitott tüzet az ünneplő tömegre egy dél-kaliforniai zsinagógában. A támadásban egy ember életét vesztette, hárman megsebesültek. Zalmay Khalilzad, az Egyesült Államok afganisztáni különmegbízottja egy interjúban hangsúlyozta, hogy csak állandó tűzszünet esetén lehet szó békéről Afganisztánban. A bevándorlók éves kvótájának csökkentését és a menekültek számának befagyasztását ígérte Scott Morrison ausztrál kormányfő arra az esetre, ha a május 18-ra kiírt parlamenti választást újra megnyeri pártja. Több ezren vonultak utcára Hongkongban, hogy tiltakozzanak egy új törvénytervezet ellen, amely alapján Hongkong kiadhatná a politikai menekülteket Kínának - közölte a South China Morning Post hongkongi lap. Legkevesebb 10-en meghaltak és 26-an megsebesültek – köztük többen súlyosan – amikor szakadékba zuhant egy busz az Észak-Indiában fekvő Himácsal Prades államban. Csaknem 300 szavazatszámláló és más közreműködő halt bele a kimerültség és a túlhajszoltság okozta betegségekbe és balesetekbe Indonéziában, ahol a világ legnagyobb egynapos szavazását tartották április 17-én. Tizenhat határsértőt találtak a magyar és a román rendőrök egy török kamionban a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen – közölte Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Nyolc métert zuhant egy fiatal lány Budapesten, a II. kerületi Szépjuhászné út és Szépjuhászné köz által közrefogott erdős területen. A fiatalt a tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki. Hosszú Katinka újabb két aranyérmet szerzett a Bajnokok Sorozata úszóviadal első, kínai állomásán. Babos Tímea és Kristina Mladenovic megnyerte az isztambuli salakpályás női tenisztorna párosversenyének döntőjét. Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok vívó ezüstérmet nyert a szöuli kard Grand Prix-n. Major Veronika ezüstérmes lett sportpisztolyban a Pekingben rendezett olimpiai kvalifikációs sportlövő világkupa-versenyen. Női kosárlabda NB I: NKE-FCSM Csata - PEAC-Pécs 69:73 Az elődöntős futamában 6. lett, így nem jutott fináléba Szabó Krisztián a ralikrossz-világbajnokság idei szezonjának második, barcelonai állomásán. A férfiaknál Venyercsán Bence, a nőknél pedig Madarász Viktória nyerte meg a gyaloglók 20 kilométeres országos bajnokságát Békéscsabán.