Karácsony-káosz újratöltve! Majdnem félszáz jegyautomata tűnt el Budapestről

„A jelenleg üzemelő 364 automatából 318 elérhető gép lesz a fővárosban” – jelentette be a Budapesti Közlekedési Központ. Ezt kommentálta Vitézy Dávid a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója a Facebook-oldalán és felhívta a figyelmet az ezzel kapcsolatos problémákra.

„Mai kép a Széll Kálmán térről – a BKK elkezdte a jegyautomaták leszerelését” – tette közzé Vitézy Dávid. Hozzátette:

„Nem jó ötlet leszerelni a jegyautomatákat spórolásra hivatkozva, hisz épp ezek szedik be a bevételek nagyját. Szomorúan látom, hogy az elmúlt napokban mégis sorra tűnnek el az automaták Budapest csomópontjairól.”

A jegyautomaták 10 milliárddal növelték a jegybevételeket

„2014-ben több mint 300 új, bankkártyát is elfogadó, bérletet is árusító, éjjel-nappal működő automata jelent meg a BKK hálózatán. Korábban az emberek a szabad ég alatt álltak sorban bérletért a pénztárak előtt, a BKV elszórt automatái csak érmét fogadtak el és csak jegyet adtak ki – már ha azt egyáltalán. Az új automaták és az értékesítési csatornák bővítése révén minden várakozásunkon felül, 10 milliárd forinttal nőttek a jegyárbevételek, éjjel-nappal elérhetővé váltak a jegyek és bérletek a város számos pontján. Az automaták szedik be 2021-ben is a BKK bevételeinek többségét, mintegy 55%-át (!) és bár a mobilapplikáció valóban megjelent, az automaták és a mobilapp is bőven tud még hová fejlődni, nem csak egymás rovására, hisz minden negyedik forint még mindig személyes értékesítés útján folyik be a BKK-hoz, az elmúlt években bezárt ügyfélközpontok ellenére. Több tízmilliárd forintot szed be tehát a BKK az automaták révén” – írja Vitézy Dávid.

Barbár módon tönkreteszik a városképet is

Ráadásul, ahogy az elmúlt napokban látjuk,

a BKK barbár módon tünteti el az egyébként európai uniós forrásból vásárolt és tökéletesen működő automatákat, a helyük üresen tátong a város számos pontján.

A Széll Kálmán téri metróépület felújításakor gondoltunk az automatákra és az építészeti koncepció integráns részeként lettek elhelyezve – most ott tátong a helyük. A város más pontjain az automaták alapzatai állnak üresen – mindez egy elvileg fél éve tervezett intézkedés eredményeként.

Mielőtt valaki a pénzhiányra hivatkozna, nem árt emlékezni: az automaták üzembe állítása után szerzett tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy az értékesítési csatornák szűkítésének hatása bevételkiesés lesz, tehát a BKK és ezáltal a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi pozíciói romlani és nem javulni fognak az intézkedés által.

A leszerelt automaták révén garantáltan jegybevétel fog eltűnni a rendszerből.

Ez nem spórolás, hanem pénzkidobás

A BKK hivatalos közlése szerint egy automata havi üzemeltetési költsége 130 ezer forint. A bevételi adatokat visszaosztva látható: a korábbi automataflotta bármely tagja 80-szor annyi bevételt szedett be, mint amennyibe fenntartása kerül, és még a legrosszabbul teljesítő automaták is sokszorosan „behozták” a működési költségüket. Ezen adatokat látva az automatahálózat leépítése valójában csak egyet üzen: a BKK-t nem érdeklik a saját jegybevételei. Kiábrándító és elszomorító ezt a leépülést látni – írja Vitézy.

