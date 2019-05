Karácsony hazug módon közveszéllyel riogat, miközben a mostani rágcsálóirtók kiválasztását ő is támogatta

Sokan azt gondolták, a fideszes szavazók lepatkányozásával elérte mélypontját az ellenzék posztwerberi lejárató kampánya, ám Karácsony Gergely most koronát tett a botránykeltésre: bűncselekmény gyanúját is felvetve riogatja közveszéllyel a budapestieket, miközben a PestiSrácok.hu birtokába jutott tavalyi bizottsági határozat tanúsága szerint az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelölt-jelöltje maga is megszavazta, hogy a rágcsálóirtást korábban végző Bábolna Bio Kft. helyett a következő négy évben a kedvezőbb ajánlatot benyújtó RNBH Konzorcium feleljen a patkánymentesítésért. Közben György István fővárosi kormánymegbízott nyilatkozatából kiderült, hogy az átfogó vizsgálat eredménye szerint hazugság, hogy Budapesten kezelhetetlenül elszaporodtak a patkányok, mert “a lokálisan előforduló problémákat a megbízott vállalkozás koncentrált irtással visszaszorította az elfogadható szint alá”.