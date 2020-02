Karácsony Gergelytől várnak segítséget a zuglói garázssor tulajdonosai

Orbán Viktorra és Magyarország kormányára a nemzeti konzervatív politizálás modelljeiként tekintenek, nem csak Európában, hanem szerte a világon - erről beszélt a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára A Nyolcas című műsorunkban. Orbán Balázs azt is elmondta, a polgári jobboldalnak ki kell állnia a saját értékei mellett, az Európai Néppárton belül ugyanis elbizonytalanodás van a saját értékek kérdésében. Jelentős mértékben, 2018 végéig 6093 milliárd forinttal nőtt az állami vagyon, az adósságállomány pedig évről-évre kisebb - fejtette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Egyre népszerűbb a Magyar Államkincstár ingyenes állampapír szolgáltatása, amellyel tavaly több mint háromszor annyian vásároltak állampapírt, mint 2013-ban - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Teljes baloldali bohózat a kispesti Momentum által vezetett antikorrupciós vizsgálóbizottság - erről beszélt a Bayer show-ban a kerület fideszes képviselője. Dódity Gabriella azt mondta: a nyomozóhatóságnak vannak csak olyan eszközei, amellyel fel lehet deríteni a kispesti baloldali korrupciós ügyeket, a vizsgálóbizottságnak erre nincs megfelelő jogi lehetősége. Gyurcsány Ferenc kormányzása idején a duplájára emelkedett a villamos energia ára, miközben a saját cégének kedvezményt adott az áram árából - mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője. Gyurcsány Ferenc évértékelőjében újra egyértelművé tette, hogy ő a balliberális oldal valódi vezetője - reagált a Fidesz nevében Hollik István a Demokratikus Koalíció elnökének évösszegző beszédére. Pécs balliberális többségű közgyűlése leszavazta azt a javaslatot, hogy csökkentsék a város egyes bölcsődéiben a térítési díjakat. A döntést azzal indokolták, hogy a kezdeményezésre nincsen pénz. Ugyanakkor milliókért rendelnek meg az önkormányzat cégeinél pénzügyi állapotfelmérést, ami a Fidesz szerint felesleges pénzkidobás. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum helyesnek véli és támogatja az új Nemzeti alaptanterv történelemoktatással kapcsolatos céljait és eszközeit. Már több mint 2000 milliárd forintért vásárolt állampapírt a lakosság a Magyar Államkincstártól - tájékoztatott a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András elmondta: tavaly több mint háromszor annyian vásároltak állampapírt, mint 2013-ban. Ez idő alatt a kincstári ügyfelek állampapír állománya pedig a négyszeresére nőtt. A vallási üldözések 70 százaléka a kereszténység ellen történik - mondta Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára az M1-en. Magyarországon nincs az új koronavírus által fertőzött beteg, viszont influenzajárvány van, és más kórokozók is okozhatnak felső légúti megbetegedéseket - hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályvezetője az M1-en. Dánielisz Ágnes kiemelte: ezek a kórokozók is ugyanúgy cseppfertőzéssel terjednek, mint az új koronavírus, ezért érdemes gyakori kézmosással védekezni ellenük. Párbeszéd helyett nyíltan támadja a demokratikusan megválasztott magyar és lengyel kormány politikáját a cseh uniós biztos - írta közösségi oldalán az igazságügyi miniszter. Varga Judit bejegyzésében arra reagált, hogy Vera Jourová, az európai értékekért és átláthatóságért felelős biztos a Spiegel német hetilapnak nyilatkozva bírálta a lengyel és a magyar jogállamiságot. Majdnem azonos szavazatarányt hozott ki az ír parlament három nagy pártja között egy országos exit poll-felmérés az Írországban megtartott előrehozott választások után. Államellenes izgatás miatt őrizetbe vettek egy Olaszországból hazatérő egyiptomi aktivistát a kairói nemzetközi repülőtéren. A szíriai kormányerők több mint 600 négyzetkilométer területet foglaltak vissza a felkelők utolsó fellegvárainak számító Idlíb és Aleppó tartományban folytatott offenzívájuk során. Kína szárazföldi részén 811-re emelkedett az új koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Két amerikai katona meghalt és több megsebesült egy afgán katonai egyenruhát viselő férfi géppisztolyos támadásában Afganisztán keleti részén. A támadót lelőtték. Lelőtték azt a thaiföldi ámokfutó katonát, aki 26 embert agyonlőtt és 57-et megsebesített az ország északkeleti részén, Nahon Racsaszima városban. Skóciában hárman megsérültek, amikor a szélsőséges időjárás miatt beszakadt egy ivó teteje - számolt be a PA brit hírügynökség. A Chiara nevű téli vihar Észak-Európa felé halad tovább. Viharos esőzés és orkán erejű szél okozott fennakadásokat Ausztráliában. Több mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül Új-Dél-Walesben. Irán újabb műholdat bocsát fel a világűrbe - közölte az iráni kommunikációs miniszter. A nyomozók elfogtak egy 26 éves amerikai-brit állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölt egy francia férfit Budapesten - közölte a rendőrség. Évről-évre csökken az emberölések száma Magyarországon - közölte a rendőrség. A magyar vegyesváltó aranyérmet nyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának drezdai állomásán, míg Liu Shaolin Sándor második lett 1000 méteren. Férfi kézilabda BL, csoportkör: FC Porto Sofarma (portugál)-Telekom Veszprém 24:31 Férfi kézilabda BL, csoportkör: MOL-Pick Szeged - Aalborg HB (dán) 26-26 Női kézilabda BL: FTC-Rail Cargo Hungaria - Rosztov-Don (orosz) 31:35 Hosszú Katinka két aranyéremmel folytatta szereplését szombaton a Nizzában zajló nagymedencés nemzetközi úszóviadalon.