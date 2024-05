Karácsony Gergelyt a saját sajtósa kérdezte az RTL Klub híradója nevében

Az esetet az Origónak sikerült lencsevégre kapnia. A felvételből nemcsak az derül ki, hogy Karácsony előre egyeztetett a baloldali televízióval, hanem az is, hogy még a kérdéseket is megbeszélték. A videóból az is kiderült, hogy Karácsony az Origónak nem volt hajlandó válaszolni aktuális kérdésekre, inkább némán elmenekült. Saját sajtósának – aki kisegítette az RTL-t – viszont nyilatkozott.

