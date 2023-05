Megosztás itt:

Még 2020-ban ezzel a tervvel mutatták be a Déli Körvasutat.

A beruházás célja, hogy vasúton új megállókkal és sűrűbb közlekedéssel összekapcsolják Budapest külső és belső kerületeit.

A beruházást ugyan is több civil szervezet és baloldali vezetésű önkormányzat mellett Karácsony Gergely is megtámadta. A fejlesztés jövőjéről Lázár János építési és közlekedési miniszter is beszélt a HírTV nek.