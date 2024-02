Karácsony Gergelyék ismét összefognának az autósok ellen + videó

Megosztás itt:

A magát zöldnek valló polgármester most a zöld rendszámos autókat is megsarcolná. Közösségi oldalán azt írja: ma Budapesten minden zöld rendszámos autó ingyen parkolhat. Akkor is, ha nem is teljesen elektromos. Akkor is, ha egy normál autónál sokszorosan nagyobb a mérete. A főpolgármester Párizs gyakorlatára hivatkozik. A francia fővárosban azonban az autók mérete szerint szabnának ki plusz parkolási díjat. Ott szó sem esik azok motorjáról. Ráadásul ez ott is csak egy tervezet.

Egyébként Karácsony Gergely is zöld rendszámos autóval közlekedik. A járművel már használta szabálytalanul a buszsávot és parkolt mozgássérülteknek fenntartott helyen is.