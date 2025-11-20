Karácsony Gergely vélhetően a szocialista Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek + videó
Megosztás itt:
2025. november 20., csütörtök 15:40
| Hír TV
A Magyar Nemzet szerint egyik nagy frakció sem támogatja a javaslatot, így Tüttő Katának alig van esélye a többséget jelentő 17 szavazat megszerzésére. Amennyiben a közgyűlés nem fogadja el a javaslatot, akkor a főispán jogosult a főpolgármester -helyettes kijelölésére.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.