Karácsony Gergely válaszokkal tartozik + videó

Az aszfalt felmarásával, és a kandeláberek elszállításával kezdődött a Lánchíd felújítása még 2021 nyarán, a renoválást az A-Híd Zrt. végezte.

A cég neve később akkor került a középpontba, amikor az atv.hu arról számolt be, hogy az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalhatott egy Vig Mór nevű ügyvéd cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek, majd ebből az összegből továbbutalhattak kilencszázmillió forintot Vig magán-, illetve ügyvédi letéti számlájára.

Vig Mór volt az az ügyvéd, akit még tavaly novemberben vette őrizetbe a hatóság.

Vig Mór neve mellett most egy másik ügyvéd neve is felbukkant: a Mandiner a hét elején írt arról, hogy egy Hegedűs Dániel nevű férfi is hatalmas készpénzösszegeket vehetett fel az A-Híd Zrt. által, a Sunstrike Kft. számlájára utalt pénzekből. A Mandiner szerint a Hegedűs által felvett 500 millió forinttal így már csaknem másfél milliárdra rúghat az az összeg, amihez hozzájuthattak az ügyben érintettek.

A Mandiner pedig további összefüggésről írt keddi cikkében: a lap szerint kiderült, hogy a Vig Mórhoz köthető Sunstrike Hungary Kft.-nek ugyanazon a címen található a székhelye mint ahol Hegedüs Dániel ügyvédi irodájának.

Karácsony Gergely főpolgármester sohasem ad választ, mindig kitér a kérdés elől a hídpénzbotránnyal kapcsolatban - erre hívta fel rá a figyelmet a Fidesz-KDNP budapesti frakcióvezetője a Napi aktuálisban.

"Az, hogy hogy és ki milyen szerepet vállalt ebben az ügyben, az a nyomozóhatóságnak a dolga. De az egészen biztos, hogy egy drágábban megvalósult Lánchídból ekkora mennyiségű készpénz lett. És arra azért választ kellene tudni adni a mindenkori vezetőnek, akinek érdemi döntése volt az, hogy ez a folyamat így alakult, hogy miért kellett hatvanszorosára az eredeti 75 milliós előleget a hatvanszorosára emelték fel, ami úgy kapott meg a cég, hogy még egyetlenegy csavart nem lazított meg a hídon." - mondta Wintermantel Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Az Alapjogokért Központ elemzője Vezércikk című műsorunkban pedig arra hívta fel a figyelmet, a Lánchíd felújítása ráadásul több milliárd forinttal lett drágább.

"Egy Zs-kategórás filmre emlékeztet ez az egész történet, de ugye még nem látjuk a közepét a kirakósnak. Látjuk azt, hogy itt van egy túlárazás, egy ár növekmény, amit azért nehéz megmagyarázni, mert ugyanazt a céget bízta meg az új baloldali városvezetés a Lánchíd felújításával, amelyik ugye ezt a megbízást már korábban elnyerte, de 5 milliárd forinttal drágábban. És úgy tűnik, hogy a másik oldalon estek le ezek a milliárdok. Hogyha a két vége összeér a történetnek, az nagyot tud durranni." - fogalmazott Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

A főpolgármester továbbra sem reagált a hídpénzbotrányra: arra sem adott választ, hogy tud-e a Víg Mór cége és az A-Híd közti pénzmozgásokról.