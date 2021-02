Karácsony Gergely továbbra is magyarázkodik a Lánchíd költségvetésével kapcsolatban

Versenyfutás zajlik az oltások és a harmadik hullám között, de a magyar egészségügy bírni fogja a terhelést -jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette: A hazai egészségügy kivételesen erős, világszínvonalú orvosok és ápolók dolgoznak benne. Az egészségügyi rendszer kiválóan bizonyított a járvány elmúlt egy évében, az egészségügyben dolgozók számtalan emberéletet mentettek meg. 3093 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 397 116-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 110 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 14 145 főre emelkedett. A vakcinakutatások már a vírusmutációkra koncentrálnak, és egy új mutáció elleni vakcinafejlesztés akár 2-3 hónap alatt is megtörténhet - mondta Rusvai Miklós víruskutató a Kossuth Rádióban. Biztonságos és hatékony a kínai Sinopharm-vakcina - jelentette ki az országos tiszti főorvos az Operatív Törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette: arra készülnek, hogy hamarosan elkezdődhet az oltás ezzel a vakcinával is. 120 ezren töltötték ki az újraindításról szóló nemzeti konzultációt egyetlen nap alatt. A konzultáció interneten zajlik: a kérdőív ugyanazon az oldalon található, amelyen az oltásra is lehet regisztrálni, összesen hét kérdésben várják a véleményeket. A baloldal már nemcsak az oltások ellen kampányol, hanem azt is meg akarja akadályozni, hogy a magyarok elmondják a véleményüket az újraindításról - fogalmazott közleményében a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba arra reagált, hogy az ellenzéki pártok arra szólították fel a kormányt: ne használja adatgyűjtésre a védőoltás-regisztrációt, és propagandának nevezték a nyitásról szóló konzultációt. Az egészségügyi szakdolgozók jelentik a magyar egészségügy lelkét és szívét – mondta az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalán közzétett videójában. Kásler Miklós hangsúlyozta: a megbecsülésük érdekében tovább folytatódnak az ágazati béremelések, így jövőre már egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja keresni a 2016 előtti fizetésének. Az önkormányzatok és a kormány elsődleges célja az emberek egészségének és munkahelyének védelme - hangoztatta a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, miután a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely tárgyalt a szervezet képviselőivel. Niedermüller Péter, a VII. kerület baloldali polgármestere azért szüntet meg parkolóhelyeket, hogy külföldi befektetőknek játssza át az erzsébetvárosiak pénzét - jelentette ki a Volner Párt elnöke. A diplomás gyed után sem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alatti fiataloknak 2022-től - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szeretné elérni, hogy azok, akik védettek a vírussal szemben, mehessenek étterembe, szállodába - mondta Flesch Tamás, a szállodaszövetség elnöke. A Metrans 15,7 milliárd forintból létesít új vasúti-közúti logisztikai konténerterminált Zalaegerszegen, amelyhez a magyar kormány 3,9 milliárd forintos támogatást biztosít – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány 2024-ig 150 milliárd forint támogatást nyújt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztésére - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalán. Erősíti Magyarország nemzetközi pénzügyi szerepét a Nemzetközi Beruházási Bank székhelyváltása - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a pénzintézet új budapesti székházának átadásakor. Az elmúlt ötven év legnagyobb fejlesztései várhatók a vasúti járműgyártás területén - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Vasváron. A következő tíz évben a magyar vasúti gördülőállomány fejlesztésére mintegy 2000, a közlekedési infrastruktúrára pedig hozzávetőleg 4000 milliárd forintot szán a kormány - közölte az innovációs és technológiai miniszter. A kormány tavaly tavasszal elindított beruházásösztönzési programja keretében 1430 beruházás jött létre vagy kezdődött el 2020-ban Magyarországon - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Tamási-Hús Kft. beruházásait bejelentő tájékoztatón Tamásiban. Kövér László, az Országgyűlés elnöke megbeszélést folytatott Li Csan-su, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottságának elnökével. A videokonferencián szó volt a dinamikusan fejlődő kétoldalú kínai-magyar kapcsolatokról, a Kína és a kelet-közép európai országok együttműködéséről, a COVID elleni küzdelemről valamint a magyar Országgyűlés és a kínai Országos Népi Gyűlés kapcsolatáról. A magyar gazdaság teljesítménye jövőre várhatóan ismét eléri a koronavírus-járvány előtti szintet - áll a Moody's Investors Service Londonban ismertetett országjelentésében. Olaszország korábbi és jelenlegi migrációs politikájáról szólt pénteken a Gregoretti-ügyben Matteo Salvini újabb bírósági tárgyalása. A jobboldali Liga párt vezetője azt hangoztatta: a tanúként meghallgatott politikusok kijelentései megerősítették, belügyminiszterként azt cselekedte, amit a törvény lehetővé tett, és amit az olaszok elvártak a kormánytól. A világon 110,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 62,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár benyújtotta a sürgősségi felhasználás engedélyezésére az Egészségügyi Világszervezethez a koronavírus elleni egydózisú, a Janssen-Cilag International N.V. által gyártott potenciális védőoltását. Az Európai Bizottság eddigi támogatását újabb 500 millió euróval növelve egymilliárd euróra emeli hozzájárulását a kis és közepes jövedelmű országok koronavírus elleni vakcinával történő ellátására létrehozott COVAX-programhoz. Az Európai Unió az Egészségügyi Világszervezettel együttműködve további több mint 7 millió euróval támogatja a nyugat-balkáni régió koronavírus-elleni oltásprogramjait - jelentette be az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Ukrajnában továbbra sem lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, a megelőző naphoz hasonlóan mára is több mint hatezer új beteget jegyeztek fel, megint sokan kerültek kórházba, a járvány kezdete óta elhunytak száma pedig megközelítette a huszonötezret. Lendületet vehet az oltási kampány a vakcinaellátás javulásával, de még mindig nehéz felbecsülni, mikorra lesz beoltható a lakosság nagyobb része - mondta Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója. Románia újabb humanitárius segéllyel támogatja a Moldovai Köztársaságot a koronavírus-járvány elleni védekezésben, amelyet Bogdan Aurescu külügyminiszter, és Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár adott át a chisinaui hatóságoknak. Lengyelországban újból felgyorsul a koronavírus-járvány terjedése, az adatok azt mutatják, hogy harmadik hullámról lehet beszélni - mondta a lengyel egészségügyi miniszter. Ismét fordulóponthoz érkezhetett az új típusú koronavírus járványa Németországban, és a fertőzőképesebb vírusváltozatok szétterjedése miatt még nehezebbé válhat a védekezés - mondta a Robert Koch közegészségügyi intézet vezetője Berlinben. Otthonmaradásra, a találkozások lehető legnagyobb mértékű csökkentésére szólította fel az olasz lakosságot a koronavírus-mutációk erőteljes terjedése miatt a Közegészségügyi Hivatal. Portugália oltási kampányában az elkövetkező időszakban a veszélyeztetett korcsoportokra helyezi a hangsúlyt a koronavírus elleni vakcina hiánya miatt - közölte a lakosság immunizálásával megbízott munkacsoport vezetője. Görögországban további térségekre terjesztették ki a koronavírus terjedésének fékezését szolgáló karantén hatályát. A finn parlament átmeneti módosításokkal szigorította a fertőző betegségekről szóló törvényt, lehetővé téve ezzel az országba érkező emberek kötelező egészségügyi vizsgálatát, beleértve koronavírustesztek elvégzését is. Csökken az Egyesült Államokban a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma, de továbbra is sok az új fertőzött és a halálozási adatok is jóval magasabbak, mint 2020 tavaszán és nyarán, amikor tetőzött a járvány. Afrikába továbbra is nagyon lassan érkeznek a koronavírus elleni vakcinaszállítmányok, jóllehet a kontinensen a járvány azonosított halálos áldozatainak a száma meghaladta a százezret - figyelmeztetett az afrikai betegségellenőrzési és -megelőzési központ Oroszország 300 millió dózis Szputnyik V koronavírus elleni vakcinát ajánlott fel az Afrikai Uniónak - jelentette be a szervezet oltóanyag beszerzésért felelős irodája. A Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén az utóbbi három hónapban több mint 520 pestises megbetegedést és 31 halálesetet jelentettek - közölték az afrikai ország egészségügyi hatóságai. Meg kell védeni, meg kell erősíteni és meg kell újítani a demokráciát, amely sokhelyütt támadás alatt áll, így Európában és az Egyesült Államokban is - mondta Joe Biden amerikai elnök. Az Egyesült Államok hivatalosan visszatért a 2015-ös párizsi klímamegállapodáshoz, közel egy hónappal azután, hogy a januárban beiktatott Joe Biden amerikai elnök ígéretet tett erre. Újabb menekülthullámra figyelmeztetett pénteken az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága a jemeni Márib tartományban zajló harcok miatt. Megölte késsel egy menekültközpont vezetőjét egy szudáni menedékkérő a délnyugat-franciaországi Pau-ban, miután elutasították a menedékjogi kérelmét - közölték rendőrségi források. Rendőrök és ellenzéki aktivisták csaptak össze Tbilisziben Giorgi Gaharia georgiai miniszterelnök csütörtöki lemondása nyomán - közölte a Sputnik Georgia orosz hírportál. Izrael ismét ellenkezését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok visszatérjen az iráni nukleáris programról 2015-ben kötött nemzetközi megállapodáshoz. Az Európai Unió informális tanácskozás összehívásán dolgozik az Iránnal 2015-ben megkötött nukleáris megállapodás aláíró államai, köztük az Egyesült Államok részvételével - közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Orbán Viktor miniszterelnök konzultációval kapcsolatos pénteki bejelentését követően összehangolt kibertámadás indult a kormányzati oldalak ellen - közölte a kormany.hu. 367 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási és a közterületi magatartási szabályok megsértése miatt csütörtökön - mondta Kiss Róbert alezredes. Húsz év fegyházra ítélt a Kecskeméti Törvényszék nem jogerősen egy 69 éves férfit, aki úgy megverte ismerősét, hogy az belehalt sérüléseibe - tudatta a bíróság sajtóosztálya. Nyolc év börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék nem jogerősen azt a férfit, aki rendszeresen és durván, puszta kézzel bántalmazta az élettársát; a nő végül belehalt a sérüléseibe - közölte a törvényszék szóvivője. Kigyulladt egy ezer négyzetméteres raktárépület Budapesten, a XXII. kerületben péntek délután - tájékoztatott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőhelyettese. Fokozatosan hígul a Romániából csütörtök hajnalban a Szamoson át érkezett szennyezés – tájékoztat az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A nehézfémek koncentrációja a Tisza bő vízhozamának köszönhetően Vásárosnaménynál már két és félszeresre oldódott. Klaus Iohannis román államfőhöz fordult Áder János köztársasági elnök a Szamos nehézfémszennyezése ügyében annak érdekében, hogy Románia késedelem nélkül tegyen lépéseket a most már rendszeressé vált szennyeződések miatt. A magyar férfi kosárlabda-válogatott hosszabbítás után 83:81-re legyőzte Ausztriát pénteken az Európa-bajnoki selejtezősorozat kijevi buboréktornáján, ezzel kijutott a 2022-es kontinenstornára. Női kézilabda NB I: Boglári Akadémia-SZISE - Győri Audi ETO KC 19:38