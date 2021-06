Karácsony Gergely tolmáccsal sem mond igazat

Valótlanságokat állított Karácsony Gergely a török TV-nek adott korábbi interjújában. A beszélgetés egy hete azért járta be a magyar sajtót, mert kiderült, hogy - bár a főpolgármester azt állítja, van angol nyelvvizsgája, mégis - magyarul, tolmács segítségével nyilatkozik a külföldi újságíróknak. Az interjú tartalmilag is kifogásolható. Egyebek mellett elhangzik benne, hogy a közlekedési beruházások kapcsán kikérték az emberek véleményét, a zöld politika jegyében pedig rengeteg parkot újítottak fel Budapesten.

Angolul kérdezte még tavaly év végén egy török újságíró Karácsony Gergelyt, de a főpolgármesternek tolmács kellett a fordításhoz, holott később azt állította, hogy van nyelvvizsgája.

Karácsony Gergely az interjúban azt mondta, hogy ő zöld programmal nyerte meg a választást. Eredménynek tulajdonította, hogy parkokat újítottak fel.

A valóság azonban az, hogy eddig még a választási kampányban megígért Városháza park sem valósult meg, ott továbbra is parkoló van. A gazos köztereket pedig inkább méhlegelőnek nevezték el. Ahogy - zöld politikusként - eltüntette a Clark Ádám téri virágágyást is, amire a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára közösségi oldalán úgy reagált, hogy még a kommunista évtizedeket is túlélték, és a T-34-es tankok is megkímélték 1956-ban, de nem élték túl a baloldali zöldpolitikát. Pedig a főpolgármester azt is állította, hogy minden döntésükről megkérdezik a választókat.

Az Országos Taxis Szövetség elnöke cáfolja Karácsony állításait. Metál Zoltán szerint sem velük, sem más fuvarozói szervezetekkel nem egyeztettek Karácsonyék a közlekedési változtatásokról, így sem a Pesti alsó rakpart lezárásáról, sem pedig a körúti biciklisávok kialakításáról.

A főpolgármester kitért az ellenzéki összefogásra is.

Csakhogy Karácsony momentumos helyettese a korrupciós ügyek feltárásával kampányolt, a szocialista vezetésű Kispesten viszont hallgatnak a visszaélésekről.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Hírtv-nek úgy nyilatkozott, már meg sem lepődik azon, hogy Karácsony Gergelyt hazugságon kapják.

"Hogyha pusztán csak a tényeket nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy karácsony Gergelyt folyamatos hazugságokon kapja a sajtó és azt lehet látni, hogy szinte nincs olyan választási ígérete, amit 2019. óta - több, mint másfél éve, szinte már majdnem két éve, két év eltelt a megválasztása óta - azt betartott volna. Ez azért nagyon sokat mondó!"

- mondta Hollik István, majd hozzátette: Karácsony Gergelyt valójában nem lehet komolyan venni, amit mond, az biztos, hogy nem valósul meg.

HírTV