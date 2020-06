Karácsony Gergely támogatja a Black Lives Matter mozgalmat

Sikeres volt a koronavírus-járvány elleni védekezés Magyarországon, sikeresebb, mint Nyugat-Európa számtalan államában - értékelt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Megjelent a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló jogszabály a Magyar Közlönyben. Megszűnt a 65 év felettiekre vonatkozó, naponta 9 és 12 óra között érvényes vásárlási idősáv a boltokban. A gazdasági intézkedésekkel 1,2 millió magyar munkavállaló munkahelyét sikerült megvédeni - mondta Gulyás Gergely. Bölcs és jó döntés volt Magyarországon a különleges jogrend bevezetése - jelentette ki Simicskó István a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában annak kapcsán, hogy a parlament visszavonta a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt. A KDNP országgyűlési képviselője hangsúlyozta: nem volt igazuk azoknak az ellenzéki képviselőknek, akik hazánkat diktatúraként próbálták beállítani. Egy újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4079 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg. Ezzel 568 főre emelkedett az elhunytak száma, 2564-en pedig meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 947 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 199 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. Sikeresnek nevezte a koronavírus elleni védekezést az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára az M1-en. A koronavírus-járvány alatt a lakosság védelmében tízezer önkéntes tűzoltó mintegy 6600 alkalommal végzett fertőtlenítést, szállítást vagy nyújtott szociális segítséget - tájékoztatott a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke. Bocsánatkérést vár a KDNP Korózs Lajostól, a baloldali kamuvideó miatt. Nacsa Lőrinc, a párt frakciószóvivője a népjólét bizottság ülésén szólította fel a bizottság elnöki tisztét betöltő Korózst, hogy az egész magyar társadalomtól kérjen bocsánatot. Korózs Lajos nem tett eleget a felszólításnak. A jövő évi költségvetési tervezet ellen tiltakoztak ellenzéki polgármesterek. Szerintük a költségvetés olyan terheket ró az önkormányzatokra, amelyek ellehetetlenítik azokat. Képmutató a baloldal az önkormányzatokat illetően - reagált az ellenzékiek nyilatkozatára a Fidesz. A párt közleménye szerint az önkormányzatok jövőre 118 milliárd forinttal kapnak többet, mint idén. Nem államosítja a kormány a Lánchidat - nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Nemzetnek. Gulyás Gergely elmondta: a Lánchíd a fővároshoz tartozik, ezért a főpolgármesternek kell gondoskodnia a felújításáról. Nagyon-nagyon rossz állapotban kezd lenni a Lánchíd, tehát nem tűr halasztást a felújítása - jelentette ki a Fidesz budapesti elnöke a Kossuth rádióban. Nem alkotmányellenesek a rémhírterjesztésre járvány idején vonatkozó szabályok, ugyanakkor csak olyan tény közlését fenyegetik büntetéssel, amelynek hamisságáról az elkövetőnek már az elkövetéskor tudnia kellett - mondta ki az Alkotmánybíróság. Az iskolaőri rendszer legfontosabb üzenete a visszatartás és az elrettentés - jelentette ki Horváth László a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz országgyűlési képviselője, a javaslat ötletgazdája elmondta: az ellenzéki híresztelésekkel ellentétben nem fogják fegyveresek megszállni az iskolákat. Jó döntésnek bizonyult az érettségi megtartása a járványhelyzetben, hiszen végül egyetlen megbetegedést sem regisztráltak a vizsgázó diákok között - mondta a köznevelési államtitkár a Kossuth rádióban. Elkészültek és rendelhetőek az új nemzeti alaptanterv szerint összeállított tankönyvek és munkafüzetek - jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. Népszerű a munkahelyvédelmi bértámogatás, már több mint 170 ezer dolgozó után igényelték a munkáltatók - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Senkit nem érhet hátrány a közlekedési vizsgák tavaszi felfüggesztése miatt, miután az Innovációs és Technológiai Minisztérium módosítja a közlekedési képzéssel, vizsgáztatással összefüggő jogszabályi határidőket - közölte a tárca. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió másfél hónapja képtelen dönteni az állami beruházásösztönzés felső határának eltörléséről - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus-járvány kezelése után eljött a gazdasági intézkedések ideje, a világjárvány ugyanis nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is - jelentette ki Szijjártó Péter Belgrádban, ahol Ivica Dacic szerb külügyminiszterrel tárgyalt. Tizenegy pontban - köztük szándékos emberölésért - vádat emeltek szerdán a rendőr ellen, aki agyonlőtt egy afroamerikai férfit a múlt héten az egyesült államokbeli Atlantában. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: ha a gazdasági védekezés során Szerbia és Magyarország szorosan együttműködik, akkor újra komoly sikereket érhetnek el. Emellett a két ország elhelyezkedéséből adódó előnyöket is maximálisan ki kell használni. A Vajdaság Szerbia és Magyarország közös sikertörténete - hangsúlyozta Szijjártó Péter Bácsfeketehegyen, ahol a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának keretében létrehozott fagyasztottzöldség-feldolgozó üzemet adta át. Világszerte 8 349 519 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 448 958, a gyógyultaké pedig 4 065 733a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában egy nap alatt 758 új koronavírusos beteget regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 33 ezret, a betegség halálos áldozatainak száma 31-gyel nőtt. Az ukrán kormány úgy határozott, hogy július 31-ig meghosszabbítja az országos karantén hatályát. Már nemcsak a legnagyobb határátkelőkön, hanem bármelyik átkelőn be lehet lépni Észak-Macedóniába, ám az átutazóknak öt órájuk van a tranzitra, az országba érkezőknek pedig negatív koronavírus-teszttel kell rendelkezniük. Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Rheda-Wiedenbrückben működő sertésfeldolgozóban 415 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Németországban továbbra is érvényben maradnak a koronavírus-járvány elleni védekezés legfőbb szabályai. Csaknem egy hete száz alatt van a koronavírus-fertőzéssel újonnan regisztráltak napi száma Belgiumban. Svédországban meghaladta az ötezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Brazíliában egy nap alatt újabb 37 300 emberről bizonyosodott be, hogy koronavírus-fertőzött, a latin-amerikai országban meghaladta a 45 ezret a járvány következtében elhunytak száma. Ellenlépéseket helyezett kilátásba Kína, miután Donald Trump amerikai elnök aláírt egy törvényt, amely a Kínában élő ujgur kisebbséggel kapcsolatos - derült ki a kínai külügyminisztérium közleményéből. Észak-Korea szemlátomást katonákat vezényelt néhány, korábban kiürített őrhelyre a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben - jelentette dél-koreai katonai forrásokra hivatkozva a Yonhap hírügynökség. Újdelhi több száz katonát küldött az indiai-kínai határhoz a Himalájában, miután a két ország határőrsége között kialakult összetűzésben legalább húsz indiai katona életét vesztette. Az afgán biztonsági erők 18 tagja életét vesztette a radikális iszlamista tálibok két támadásában. Négy pakisztáni civil meghalt, többen megsebesültek, amikor indiai katonák a kasmíri határrégióban található falvakat vettek tűz alá - közölte a pakisztáni hadsereg. Irán bejelentette, hogy mégis Ukrajnába küldi elemzésre a tévedésből lelőtt ukrán utasszállító feketedobozait, nem pedig a BEA francia légiforgalmi biztonsági hivatalhoz. Embercsempész csoportot számolt fel a rendőrség - írja a police.hu. Lezárták a 12-es főutat a 18-as kilométernél, Zebegény határában, mert a korábbi zivatarok miatt jelentős mennyiségű hordalék került a burkolatra - közölte az Útinform. Meghibásodott a biztosítóberendezés Gödöllő és Aszód között, ezért ideiglenes közlekedési rendet vezettek be a műszaki hiba elhárításáig - közölte a Mávinform. Változik a Volánbusz egyes távolsági járatainak menetrendje június 20-tól, első lépésben a Budapest-Szeged-Szabadka, a Budapest-Eger és Budapest-Nagykanizsa viszonylaton lépnek életbe járványügyi menetrendek. Életének 48. évében, súlyos betegség után elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitánya - közölte a Magyar Vízilabda Szövetség. Bejelentette visszavonulását Szabó Gabriella háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és kilencszeres Európa-bajnok kajakos. A jövő évre halasztott labdarúgó Európa-bajnokság mind a 12 helyszíne, köztük Budapest vállalta a 2021-es rendezést is, így a magyar fővárosban az eredeti terveknek megfelelően három csoportmérkőzésre és egy nyolcaddöntőre kerül sor. Labdarúgó NB I: Paks - Kaposvár 3:0; Diósgyőr - Puskás Akadémia 1:2; MOL Fehérvár - Debrecen 1:0; Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1:1