Karácsony Gergely szerint megnyerne egy előválasztást, de úgysem indulna vele szemben ellenzéki párt + videó

Megosztás itt:

Én azt gondolom, hogy a főpolgármester választás kapcsán igazából nincsenek nyitott kérdések. Tehát én nem tekintem ezt nyitott kérdésnek - ezekkel a szavakkal jelentette ki magabiztosan Karácsony Gergely a Magyar Hangnak adott interjújában, hogy lényegében eldőlt: nem lesz ellenzéki kihívója a főpolgármesteri indulásban. Budapest első embere szerint az sem kérdés, hogy nem mernek, vagy nem akarnak vele szemben elindulni.

A volt összefogáson belülről kaphat kihívót Karácsony Gergely - erről közölt cikket a főpolgármester kijelentését követően az Index. A portál szerint a Jobbik-Konzervatívok hamarosan meg is nevezi jelöltjét. Négy politikust is megszellőztettek, akik harcba szállhatnak Karácsony Gergellyel. Beleznay Zsuzsanna, Terézváros alpolgármestere, Staudt Gábor a párt korábbi országgyűlési képviselője, Z. Kárpát Dániel, elnökségi tag és Brenner Koloman, az Országgyűlés korábbi alelnökének neve is felmerült.

Gyurcsány Ferenc pedig még tavasszal üzente meg Karácsony Gergelynek, hogy nincs bérelt helye a főpolgármesteri pozícióban.