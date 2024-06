Karácsony Gergely szerint a homoszexualitással hivalkodás érték

Budapest balliberális főpolgármestere idén is támogatja a Budapest Pride-ot. Ennek kapcsán így fogalmazott facebookos posztjában: "Történhet bármi, mindig és mindenkor ki kell állnunk ennek a városnak az elvei és értékei mellett. Kezdődik a Pride hónap, és mint az elmúlt öt évben, most is kikerült a Városházára a szivárványos zászló. Mert ott a helye.

