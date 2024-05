Karácsony Gergely szeretné, ha a DK által elképzelt Magyarország megvalósulna + videó

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje: "Lehet, hogy ön boldog emlékek kötik ahhoz a 7 évhez, amikor Gyurcsány Ferenc politikai tanácsadója volt, de a magyarok kínkeservesen megszenvedték a rendőrterrort, az ország kirablását és a hazugságokat. Karácsony azt akarja, hogy az országban visszatérjen a Gyurcsány-korszak, mert szerinte az tesz jót az országnak. A hozzáállása változatlan, ahogy régen, úgy most is Gyurcsányék hű alattvalója. Karácsony teljesítményével Gyurcsány elégedett, de a Budapestiek nem!"

