Karácsony Gergely száműzné a régi gépjárműveket a főváros útjairól

A főpolgármester és Budapest balliberális városvezetése a környezetvédelemre hivatkozva évek óta autósüldözést folytatnak a főváros útjain. Erről számolt be Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok főpolgármester-jelöltje is, aki elmondta, Karácsonyék a fővárosi autók csaknem kétharmadát kiszorítanák a fővárosból a klímaügynökség vezetője és Karácsony Gergely bizalmasa, Ámon Ada tervei szerint.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.