Karácsony Gergely problémákat halmoz és hátráltatja a fejlődést Budapesten + videó

Karácsony Gergely problémákat halmoz és hátráltatja a fejlődést Budapesten - hangsúlyozta híradónknak a fidelitas fővárosi elnöke. Balog Géza felszólította Karácsony Gergelyt, hogy fejezze be 40 napos szabadságát, számolja fel a káoszt a rá bízott városban. Intézze el, hogy ne legyenek közlekedésre alkalmatlan buszok Budapesten és pótolja az elmaradt karbantartásokat.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.