Karácsony Gergely négy éve

Tévé stábok, fotósok és újságírók várták első hivatali napján Karácsony Gergelyt, aki kerékpárral érkezett a Városházára. Az udvaron lezárta a biciklit, majd kérdésre elmondta, hogy nem kell neki hivatali kerékpár, jó lesz a sajátja.

A főpolgármester nem sokkal később egy kormányülésre már busszal érkezett, a megállóban pedig fotósok és tévé stábok várták. A Ripost azonban kiderítette, hogy Karácsony csak az újságírók közelében használ tömegközlekedést, otthonról ugyanis autóval indult el.

Később kiderült, hogy a főpolgármesternek jogosítványa sincs, ugyanis rendre megbukott a forgalmi vizsgákon.

Én nagyon ritkán vezetek szolgálati autót, gyakorlatilag soha – ezt pedig akkor mondta, amikor lebukott, mert szolgálati autójával a dugóban a buszsávban közlekedve rövidítette le utazási idejét. De a főpolgármester parkolt már tilosban is, sőt végigautózta az autómentes hétvégét is.

Karácsony Gergelyt egyébként már a villamos is elütötte. Igaz csak jelképesen. Két évvel ezelőtt ugyanis visszalépett a baloldali előválasztástól Márki-Zay Péter javára, annak ellenére, hogy korában úgy fogalmazott: csak akkor lép vissza, ha elüti egy villamos.

Nekem egy ilyen hiperpasszív angoltudásom van – angol tudásával kapcsolatban is magyarázkodnia kellett. Így próbálta elterelni a figyelmet arról, hogy miért került bele az önéletrajzába a doktori fokozat és a nyelvvizsga.

Nem kis ládika, nyilván nagy ládika – de nagy botrányt kavart az úgynevezett ládikákban gyűjtött, gyanús eredetű 506 millió forintnyi adomány története is, ami Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti kampányát szolgálta ki. Az ügyben jelenleg is nyomoznak, Karácsonyékat az OTP Bank is feljelentette.

Karácsony Gergely ideje alatt egymást érik a közlekedési zűrzavarok. A körúti biciklisávok vagy a rakpart teljes lezárása hatalmas káoszt, benzinbűzt és dugókat okoz. A főpolgármester megválasztása óta egyre többen elégedetlenkednek Budapesten.

Újabban pedig oszlopokkal elválasztott, átgondolatlanul kialakított kerékpársávok lehetetlenítik el a közlekedést. Az Üllői úton kialakított biciklisávok nemcsak dugót okoznak, hanem balesetveszélyesek és a mentőautók közlekedését is megnehezítik.

De nemcsak a káosz, hanem a gaz is eluralkodott a fővároson. Erről adnak tanúbizonyságot a lakatlan, elhanyagolt városrészre emlékeztető méhlegelők. A lakosság számos kerületből jelezte, hogy elmaradt a fűkaszálás, ezért több helyen derékig ér a gyom.