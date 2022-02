Karácsony Gergely minden jel szerint a budai elitnegyedbe költözött

Megosztás itt:

A budai elitnegyedbe költözhetett Karácsony Gergely, csakhogy pasaréti ingatlan nem szerepel a vagyonnyilatkozatában - számolt be a Ripost. A lap egyik olvasója jelezte, hogy az elmúlt hetekben reggelente többször is észrevette a főpolgármester elhíresült „buszsávos” autóját Pasaréten. A laphoz korábban több olvasói levél is érkezett arról, hogy miért autózik reggelente Karácsony Budáról Pestre, holott hivatalosan 2015 óta zuglói lakos. A hírre a főpolgármester egyelőre nem reagált.