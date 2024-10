Karácsony Gergely mellett ott lehetnek Gyurcsány Ferenc emberei + videó

- így fogalmazott a DK elnöke a választás után.

Később kiderült, hogy az új budapesti önkormányzat felállása előtt folyamatosan egyeztetett a főváros régi-új vezetőjével. Karácsony Gergely akkor az egyeztetés részleteiről hallgatott.

A DK folyamatosan azt hangoztatta, hogy ők nem akarnak pozíciókat az új vezetésben, alpolgármestert sem jelölnek. Most azonban kiderült Gyurcsány Ferenc pár régi embere azért a jövőben is ott lesz Karácsony Gergely holdudvarában.

A főpolgármester nem tud helyettest választani, nem tud elfogadni egy működési szabályzatot, a várost a csőd közeli helyzetbe hozza, a köztisztaságot és a közlekedés kérdését nem oldja meg, csak arra képes, hogy a régi Gyurcsány-kádereket pozícióban tartsa - jelentette ki a Fidesz fővárosi képviselője.