Karácsony Gergely már elmenekül a számára kényes ügyek elől

Orbán Viktor arról beszélt a Kossuth rádióban, hogy az uniós vezetői posztok elosztásánál a visegrádi államok érvényesíteni fogják saját szempontjaikat. A miniszterelnök kiemelte: a politikában a fontos dolgoknál az erő számít, ennek alapját pedig az adott állam és érvei súlya adja; e két területen pedig jól áll Közép-Európa. Orbán Viktor: a Fidesznek nincs helye egy olyan közösségben, amelyik bevándorláspártivá válik, elfeledkezik keresztény gyökereiről, nem tiszteli a nemzeteket, a brüsszeli bürokraták foglyává válik. Hun Szen kambodzsai miniszterelnököt fogadta Orbán Viktor a Karmelita kolostorban. A két kormányfő gazdasági kérdésekről tárgyalt egymással, majd gazdasági együttműködési és fejlesztési megállapodást írtak alá. Magyarország érdeke, hogy gyorsan fejlődjenek a gazdasági, kereskedelmi és beruházási kapcsolatok Délkelet-Ázsiával - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A visegrádi országok meghatározó szerepet játszanak Európa jövőjének alakításában - ebben egyetértettek a V4-ek miniszterelnökei budapesti informális találkozójukon. Fidesz: Az európai parlamenti választáson a magyar emberek arra hatalmaztak fel minket, hogy küzdjünk a bevándorlás megállításáért, a nemzetek Európájáért és a keresztény kultúra megvédéséért. A magyar kormány a jövőben is elkötelezett marad amellett, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az önkormányzati szféra „él, virágzik és létezik” Magyarországon, és képes jól megszervezni önmagát - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén. Megszűnt Czeglédy Csaba mentelmi joga, ezért az ügyészség az eljárás folytatását indítványozta. A politikust bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolják. „Falus Ferenc jelenségnek” nevezte Kálmán Olga főpolgármesteri jelölését Horn Gábor volt SZDSZ-es politikus a Hír TV Csörte c. műsorában. Horn Gábor szerint Kálmán Olga sem tud választást nyerni Tarlós Istvánnal szemben ősszel. A Magyar Posta 2019. július elsejétől több belföldi és nemzetközi csomagtermék díjszabását módosítja. Magyarország folyamatosan javítja a kerékpározás infrastrukturális feltételeit - mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. A korábbi ötéves kor helyett legkésőbb a gyerek négyéves koráig kérhetnek felmentést a szülők az amúgy hároméves kortól kötelező óvodáztatás alól - az emberi erőforrások minisztere által benyújtott köznevelési törvény módosító javaslata alapján. A javaslat indoklása emlékeztet, hogy a háromévesek óvodáztatása társadalmi cél, ugyanakkor az adatok szerint tíz százalékuk nem kezdi meg időben az óvodát, miközben felmentést sem kérnek a szülők. A 2020/2021-es tanévtől megszűnik a magántanulói státusz, helyette az egyéni munkarendet vezetik be, ha a parlament megszavazza a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes törvényjavaslatát. Új ötletek, innovatív megközelítés és célzott nemzetközi együttműködés kell ahhoz, hogy a közlekedés a jövőben is támogatni tudja a gazdasági növekedést - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A digitalizációnak központi szerepe van a gazdaság fenntartható kifehérítésében - mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Simon Márton költő ünnepi beszédével megnyílt a 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok a Duna-korzón. Szórványban élő délkelet-romániai magyaroknak indított magyar nyelvtanfolyamot a Fehér Holló Médiaklub Egyesület a Tanuld újra az anyanyelved! című projekt keretében. Holtan találtak egy magyar származású foglyot Bécsben egy rendőrségi fogda cellájában. A halál okát vizsgálják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt indított vizsgálatot a gazdasági és korrupciós ügyekben illetékes osztrák ügyészség Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt volt elnöke ellen - közölte a Profil című hírmagazin. Májusban mintegy hatezerötszázra emelkedett Európa fő migrációs útvonalain regisztrált illegális határátlépések száma, több mint ezerötszázzal többen próbálták meg átlépni az uniós határokat, mint áprilisban - írta a Frontex. Felmentett két rendőrtábornokot Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután beosztottjaik megkísérelték hamis bizonyítékok alapján rács mögé juttatni Ivan Golunov tényfeltáró újságírót. Több száz tálib foglyot engedett szabadon az afgán kormány. Hárman estek ki a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőválasztási szavazássorozatának első fordulójában, amelyben a legesélyesebbnek tartott jelölt, Boris Johnson volt külügyminiszter kapta a legtöbb voksot. Pár tucat madár miatt nem lesznek az idén zenés tengerparti partik az Egyesült Államokban New Jersey egy népszerű fövenyén, a hangoskodás ugyanis zavarhatja a liléket. Az Andrzej Duda lengyel elnök amerikai látogatásának nyitányaként aláírt lengyel-amerikai biztonságpolitikai nyilatkozat nyomán Varsó az Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségesévé vált - értékelte egybehangzóan a lengyel sajtó. Az Irán körüli helyzetről tárgyalt a japán és az amerikai külügyminiszter. A lengyel parlament jóváhagyta a pedofília büntetését szigorító előírásokat. Az Egyesült Államok Iránt tartja felelősnek az Ománi-öbölben történt incidensért - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Újabb volt miniszter került rács mögé Algériában. Bűncselekmény lesz Brazíliában a homofóbia; akár öt év börtönnel is sújtható a melegekkel szembeni intolerancia. Korrupció miatt vádat emeltek Szudánban az áprilisban tüntetések nyomán megbuktatott államfő, Omar el-Besir ellen - jelentette az ország hírügynöksége. üntetők csaptak össze rendőrökkel Haitin, miután Jovenel Moise államfő közölte, hogy nem mond le. Két hónappal a párizsi Notre-Dame tetőszerkezetét elpusztító tűzvész után Párizs érseke, Michel Aupetit bemutatja az első misét szombaton a székesegyházban. 15 millió forintos óvadék ellenében kiengedték az előzetes letartóztatásból az ukrán hajóskapitányt, akit a 28 emberéletet követelő dunai hajóbaleset okozásával gyanúsítanak. Tóth M. Gábor ügyvéd cáfolta azokat az értesüléseket, miszerint a tömegszerencsétlenség okozásával vádolt ukrán hajóskapitány nem működött volna együtt a nyomozó hatóságokkal – ezt Jurij C. jogi képviselője Magyarország élőben című műsorunkban mondta. Speciális, vízi mentésre kiképzett kutyák segítségével három helyszínen keresik a Dunán a három eltűnt dél-koreai holttestet- jelentette ki Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ osztályvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés vasárnap éjfélig lesz érvényben. Egészségvédelmi és közlekedésbiztonsági okokból felfüggesztette a hétvégi kamionstopot az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Szombattól pótlóbusz jár a HÉV helyett Békásmegyer és Szentendre között július 7-ig. Forgalomkorlátozás lesz vasárnap a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt. Állatkínzás miatt indított nyomozást az Állatkertben agyonütött teknős ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A magyar válogatott Ligetvári Patrik 2022-ig meghosszabbította szerződését a Telekom Veszprém kézilabdaklubbal. Hét ponttal kikapott a magyar női kosárlabda-válogatott a házigazdák együttesétől a csehországi felkészülési torna első napján. A korábbi magyar válogatott Miriuta Lászlót nevezték ki a Kisvárda Master Good labdarúgócsapatának új vezetőedzőjévé.