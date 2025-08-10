Karácsony Gergely közpénzégetésnek nevezte az augusztus 20-i ünnepségsorozatot + videó

Megosztás itt:

Se egy gyalogos, se egy kerékpáros - egy átlagos nyári nap a pesti alsó rakpart Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakaszán. Karácsony Gergely június 21-től zárta le az autósok elől ezt a szakaszt arra hivatkozva, hogy a nyári időszakban emberek tömegei lepik el a Duna melletti útszakaszt.

A főpolgármester azt állítja: ez egy sikeres kezdeményezés. Az azonban zavarja, hogy a kormány az augusztus 20-i állami ünnepségek miatt egy hétre szintén lezárja a város érintett részét.

Karácsony Gergely a Facebookon azt írta: naponta sok ezer ember tölti meg a rakpartot, de a kormány ezzel az intézkedésével egy hétre megbénítja Budapest észak-déli irányú közlekedését. Állítása szerint ráadásul milliárdokért.